Batalla legal de Ecuador por deuda apura hasta el último minuto

(Bloomberg) -- Un intento de bloquear una reestructuración de deuda de Ecuador por US$17.400 millones está apurando hasta el último minuto en una batalla judicial entre la maltrecha nación sudamericana y dos firmas de inversión estadounidenses, entre ellas una cofundada por el legendario gestor, Jeremy Grantham.

GMO, la firma con sede en Boston cofundada por Grantham, y Contrarian Capital Management LLC, un fondo de cobertura con sede en Greenwich, Connecticut, pidieron el miércoles a la jueza de distrito de EE.UU. Valerie Caproni en Manhattan que bloquease la reestructuración de la deuda, que ofrece a los inversores 91 centavos por dólar, calificándola de “coercitiva en extremo”.

Las firmas dijeron que Ecuador, que se embarcó en una ola de ventas de deuda en 2014 para compensar una caída del precio del petróleo, su principal exportación, defraudó a los inversores en un comunicado de prensa sobre su propuesta y oferta de canje.

En una conferencia telefónica ante la jueza el jueves, la defensa legal de Ecuador argumentó que un retraso o fracaso del plan de reestructuración podría conducir a un incumplimiento masivo y en cascada para el país, que ha sido duramente golpeado por la pandemia de coronavirus.

Cuando la audiencia llegó a su fin, Caproni les pidió a ambas partes que presentaran más argumentos legales antes de las 8 am del viernes, solo unas horas antes de la fecha límite para que los inversores decidan si firman el acuerdo. Después de la conferencia, Ecuador acordó posponer la fecha límite para el lunes a las 11 am. Caproni fijó otra conferencia judicial para este viernes a las 2:30 pm

En un momento de la sesión, Christopher Clark, abogado de Contrarian y GMO, argumentó que la oferta pública penaliza injustamente a los inversores que no están de acuerdo con el pacto. Caproni expresó escepticismo sobre el argumento de que Ecuador engañó a los inversores y que la oferta es coercitiva.

El Ministerio de Economía de Ecuador dijo el miércoles por la noche por mensaje de texto que los abogados del país lucharían contra esta medida infundada por fondos con una posición mínima. El Gobierno se opone firmemente a que estos fondos intenten obtener beneficios económicos adicionales por encima de lo negociado de buena fe con la mayoría de los acreedores más importantes, apuntó el ministerio.

Contrarian ha declarado en un informe judicial que tiene “cientos de millones de dólares” de la deuda. GMO ha dicho que tiene más de US$100 millones.

Los crecientes problemas económicos de Ecuador llevaron al país a firmar un acuerdo de financiación de US$4.200 millones con el Fondo Monetario Internacional a principios de 2019. Los problemas de deuda se agravaron con la pandemia. La disputa con los tenedores de bonos se hizo pública el 20 de julio después de que Ecuador solicitase su consentimiento para la propuesta antes del 31 de julio.

El caso es: Contrarian Emerging Markets LP v. Republic of Ecuador, 20-cv-05890, U.S. District Court, Southern District of New York (Manhattan).

