Banxico podría hacer más de un recorte de tasas este año

Gerardo Esquivel, economic advisor for the presidential campaign of Andres Manuel Lopez (ALMO), speaks during the Bloomberg FX18 Summit in Mexico City, Mexico, on Wednesday, March 14, 2018. The summit brings together the most important participants in the Mexican financial market to discuss the unprecedented challenges that propose to cause volatility in the economic, political, and financial sectors of the country.

(Bloomberg) -- El subgobernador del banco central de México, Gerardo Esquivel, dijo que podría haber más de un recorte de la tasa de interés este año, ya que los encargados tienen espacio para seguir relajando la política monetaria.

Esquivel, que es uno de los cinco miembros de la junta que deciden sobre las tasas, dijo en una entrevista en video que un reciente aumento de la inflación no fue sorprendente y probablemente no persistirá. No descarta la posibilidad de que las tasas reales, una vez que se resta la inflación, caigan en territorio negativo si las condiciones lo justifican y si es necesario.

“Dependiendo un poco de cómo siguen evolucionando los precios hacia adelante también, podemos ir tomando o no este espacio que algunos consideramos que existe en las tasas de interés, y ya veremos si hay margen para hacerlo en las subsecuentes decisiones que tomaremos en agosto y en septiembre, y más hacia finales del año”, dijo.

El Banco de México ha reducido los costos de endeudamiento en 3 puntos porcentuales a 5% en los últimos 12 meses, acelerando su ciclo de flexibilización cuando la pandemia de coronavirus golpeó al país en marzo. Las tasas reales todavía son unas de las más altas de los países del G20 y los economistas solo prevén, en promedio, un recorte más este año, en agosto, incluso cuando la economía se contraería 9,6%.

Esquivel agregó que no sabe qué pasará después de agosto y que dependerá de cómo sea el desempeño de varios indicadores.

Se unió a la junta del banco central a principios del año pasado, luego de su nombramiento por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Después de expresar inicialmente su disidencia con el resto de la junta, que normalmente tiene una visión agresiva contra la inflación, últimamente Esquivel ha estado de acuerdo con el ritmo y la magnitud del ciclo de flexibilización del banco.

Aumento temporal

La inflación se aceleró a principios de julio más de lo que los economistas esperaban a 3,59%, desde 2,15% en abril, impulsado por el aumento de los precios de los alimentos y la gasolina. Banxico tiene una meta inflacionaria de 3%, más o menos un punto porcentual.

Esquivel señaló que muchas razones pueden estar detrás de los altos costos de los alimentos, incluidas las personas que pagan más para comprar más cerca de casa y las empresas que aprovechan el confinamiento provocado por virus. “Podemos pensar en muchos factores que pueden explicar este comportamiento, ninguno de los cuales me parece que daría una persistencia de la inflación hacia adelante”, dijo.

Esquivel dijo que no buscaría tasas reales negativas y que no debería ser un objetivo, pero si la inflación cae por debajo o cerca del objetivo, “no tendría ningún inconveniente personalmente, si las circunstancias las apoyaran”.

La economía de México registró una contracción récord de 17,3% en el segundo trimestre en comparación con los tres meses anteriores, según datos preliminares publicados el jueves. Una respuesta nacional al azar ante la pandemia perjudicó los empleos y la producción, y no logró reducir la velocidad del brote, lo que representa un desafío para Andrés Manuel López Obrador.

Esquivel señaló que la producción tardará hasta fines de 2022 en volver a los niveles previos a la pandemia, un pronóstico similar al de la Secretaría de Hacienda. Algunos expertos son más pesimistas: Jessica Roldan, economista de la corredora mexicana Finamex, dijo que el PIB tardará siete años en recuperar los niveles previos a la crisis.

Esquivel explicó que la decisión del jueves del banco central de ajustar los instrumentos de liquidez para las pequeñas empresas surgió de la preocupación de que eran demasiado inflexibles. Un ajuste incluye permitir que los instrumentos financieros se extiendan hasta 36 meses. Con estos cambios, ahora depende de que los bancos hagan su parte y presten, dijo.

Nota Original:Mexico May Have Room for Multiple Rate Cuts, Central Banker Says

©2020 Bloomberg L.P.