Argentina.- Se cancelan las citas del Mundial en Argentina, Tailandia y Malasia

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El Mundial de motociclismo no contará finalmente con las citas de Argentina, Tailanda y Malasia, previamente aplazadas y ahora canceladas debido al coronavirus, si bien la organización asegura que se añadirá una nueva cita final al campeonato, en Europa.



"La FIM, IRTA y Dorna Sports lamentan anunciar la cancelación del Gran Premio de la República Argentina, el Gran Premio de Tailandia y el Gran Premio de Malasia de 2020. Anteriormente aplazados, el actual brote de coronavirus y las complicaciones derivadas del mismo obligan ahora, lamentablemente, a confirmar la cancelación", anunciaron los organizadores del Mundial.



No obstante, anunciarán el 10 de agosto un Gran Premio adicional que se incorporará al calendario después del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, del 20 al 22 de noviembre. Será en un circuito de Europa, convirtiéndose en la 'season finale' de 2020.



Pese a la cancelación del Gran Premio de Tailandia este año, se ha firmado un nuevo acuerdo con los promotores para que el Circuito Internacional de Chang forme parte del campeonato hasta 2026 "como mínimo".



Dorna ya ha comenzado a trabajar con los promotores de los GP de Argentina y Malasia para definir posibles fechas a proponer a la FIM para los eventos de 2021, con planes para dar la bienvenida a los aficionados de nuevo al Autódromo Termas de Río Hondo y al Circuito Internacional de Sepang, respectivamente.



El CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, lamentó las cancelaciones de estas tres pruebas. "Con gran pesar anunciamos la cancelación de los Grandes Premios de Argentina, Tailandia y Malasia de esta temporada. Se les echará mucho de menos en el calendario de 2020", apuntó.



"La pasión de los aficionados que a menudo viajan entre continentes para disfrutar de MotoGP con nosotros en Termas de Río Hondo, Buriram y Sepang es increíble, creando siempre una atmósfera increíble dando la bienvenida al deporte. No obstante, estamos encantados de incorporar otro Gran Premio en Europa al calendario 2020", matizó.



Por su parte, el presidente de la FIM, Jorge Viegas, aseguró que se adaptarán al nuevo calendario. "Nos adaptamos a diario y tendremos un muy completo y competitivo Campeonato del Mundo FIM MotoGP en 2020. ¡La ubicación del 15º Gran Premio se anunciará pronto y volveremos más fuertes que nunca!", aseguró.