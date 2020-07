Argentina registra 97 feminicidios durante la cuarentena

En lo que va de año, se han reportado 160 feminicidios -143 directos, 15 vinculados y dos travesticidios-, uno cada 31 horas. EFE/Marina Guillén/Archivo

Buenos Aires, 31 jul (EFE).- Argentina registró, desde que en marzo pasado se instauraron las primeras restricciones de circulación y aislamiento por la pandemia de COVID-19, 97 feminicidios, de los cuales 87 fueron directos y los 10 restantes de niños, niñas, hombres o mujeres vinculados con las víctimas.

Así lo expresa el Registro Nacional de Feminicidios del Observatorio MuMaLá "Mujeres, Disidencias, Derechos", una de las asociaciones que de forma habitual y con base en informaciones publicadas en prensa divulgan datos acerca de la violencia machista en el país, donde nació el movimiento global "Ni una menos".

En lo que va de año, se han reportado 160 feminicidios -143 directos, 15 vinculados y dos travesticidios-, uno cada 31 horas, aunque el mismo observatorio recalca que otras 26 muertes violentas de mujeres todavía están en proceso de investigación.

El 45 % de las víctimas tenía entre 19 a 40 años y dos de cada diez había denunciado a su agresor.

Por su parte, el 15 % de los agresores se suicidó y el 4 % de los feminicidas pertenecía a fuerzas de seguridad.

En el mismo periodo de 2019 se calcularon 159 feminicidios, según Mumalá, y 284 en todo el año.

Según los datos oficiales de la Corte Suprema de Justicia, que se divulgan anualmente, en 2019 hubo 252 feminicidios, en 2018 se registraron 255 y en 2017 la cifra alcanzó 251.

LAS CIFRAS DE LA CUARENTENA

Al tomar como referencia el 12 de marzo, coincidiendo con el inicio de las restricciones para evitar la propagación del coronavirus -la cuarentena comenzó en Buenos Aires el día 20 de ese mes y aún sigue-, se registraron 97 feminicidios en total, de los que 87 fueron directos, cuatro vinculados de niñas o mujeres que formaban parte del entorno de esas mujeres y seis de niños o varones.

También se estima que hubo 102 intentos de feminicidios y dos de travesticidios, mientras que 20 muertes violentas de mujeres están en proceso de investigación.

"Los femicidios son los únicos delitos que no descendieron en el periodo de cuarentena. Es por ello que estamos exigiendo la urgente declaración nacional de #EmergenciaNiUnaMenos, con medidas concretas y presupuesto sensible a las Políticas de Género", señala Mumalá en su comunicado.

EL PLAN DEL GOBIERNO CONTRA LAS VIOLENCIAS DE GENERO

A principios de julio, el Gobierno de Alberto Fernández, que asumió en diciembre pasado, anunció la puesta en marcha de un plan para reducir las violencias de género y los femicidios, que a través de varias medidas busca reducir no solamente la violencia física, con acciones como el programa "Acompañar", de asistencia monetaria y apoyo a las víctimas, para crear condiciones que les permita construir un proyecto de vida autónomo.

"Hay que trabajar en prevención a largo plazo, que es transformación de patrones culturales, y romper con los estereotipos", dijo en una entrevista con Efe la ministra argentina de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien aseguró que después de 20 años de Gobiernos de distinto signo político, el número de femicidios es estable, lo que habla de lo "complejo y estructural de ese fenómeno" en Argentina.