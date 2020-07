Argentina frena flexibilización del confinamiento por pandemia de covid-19

Argentina frena flexibilización del confinamiento por pandemia de covid-19Buenos Aires, 31 Jul 2020 (AFP) - Argentina decidió frenar la flexibilización del confinamiento al menos por dos semanas más, debido a un elevado número de contagios de covid-19 que hace temer una saturación del sistema de salud, anunció este viernes el presidente Alberto Fernández."Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están", dijo Fernández en una alocución, acompañado por el jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia homónima, Axel Kicillof."En los últimos días se nota que el virus está circulando más y se detecta mayor cantidad de contagios. Todo esto genera internaciones y lamentablemente fallecimientos", indicó el mandatario.Argentina registró el jueves un récord de 6.377 infecciones y 153 muertes en 24 horas. Con un confinamiento que comenzó el 20 de marzo y se flexibilizó parcialmente, hasta este viernes acumula 185.360 contagios, con 3.466 fallecimientos y 83.780 altas médicas.Hay 1.076 personas internadas en terapia intensiva, con una ocupación de esos servicios que alcanza a 55,3% en el país y 64,5% en el área metropolitana de Buenos Aires.Ante esas estadísticas, Kicillof advirtió que "si los números no bajan habrá que ir a una cuarentena mucho más dura, porque las camas (en los hospitales) se van llenando".La medida de aislamiento social obligatorio se ha ablandado progresivamente y en el área metropolitana de Buenos Aires, donde se concentran más de 90% de los casos, estaba previsto pasar a una nueva etapa a partir del lunes, con la autorización para realizar algunos deportes individuales al aire libre y otras medidas.Sin embargo, las autoridades optaron por no avanzar en el desconfinamiento e hicieron un llamado a la responsabilidad individual para evitar la expansión del virus."El gran problema que tuvimos en los últimos 15 días fue que nos relajamos. Sentimos que la situación está contenida, pero no es así, está muy lejos de estar contenida", aseveró Fernández.El presidente se dirigió en particular a los jóvenes, a quienes recordó que pese a ser quienes "mejor sobrellevan la enfermedad, también contagian"."Hagamos un esfuerzo. Es una tontería las fiestas clandestinas. Les pido por favor que nos ayuden", dijo, en alusión a hechos que se han repetido sobre todo en las últimas semanas.A la vez, el presidente aseguró que mantendrá los subsidios para el pago de los salarios en las empresas y también un ingreso familiar de emergencia para los sectores más vulnerables.Además de los servicios esenciales, se ha permitido la actividad de los comercios de barrio, incluyendo peluquerías, y el ejercicio de algunas profesiones de ejercicio independiente, como la abogacía. Pero están suspendidas las clases, los espectáculos artísticos y los campeonatos deportivos, y prohibidos los encuentros sociales. nn/mls