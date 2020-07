AMP.- Cvirus.- El Gobierno japonés se resiste a volver al estado de alarma a pesar de un nuevo récord diario de casos

13/07/2020 13 July 2020, Japan, Tokyo: A woman wears a protective face mask walks past a McDonald's store at a shopping district. Tokyo on Monday reported 119 new coronavirus infections, falling below 200 for the first time in five days. Photo: James Matsumoto/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL James Matsumoto/SOPA Images via / DPA



Tokio, en cambio, se plantea abiertamente un nuevo estado de emergencia tras confirmar un récord de 463 nuevos contagios



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de Japón han confirmado un total de 1.574 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas, el cuarto día consecutivo que registra un máximo en este apartado, aunque el Gobierno ha asegurado que por el momento no tiene intención de volver a declarar el estado de emergencia a pesar de la situación en la capital, Tokio, especialmente crítica.



Con estas cifras el país supera ya los 35.000 casos y ha constatado ya más de un millar de fallecidos desde la declaración de la pandemia.



El primer ministro, Shinzo Abe, ha reconocido que su gabinete de crisis está observando "de cerca la situación con un alto estado de alerta". "Estamos priorizando las pruebas. Realizaremos pruebas sin descanso para detectar y tratar a los portadores de virus", ha asegurado.



El jefe de Gabinete, Yoshihide Suga, ha reconocido por su parte que "hay situaciones alarmantes en algunas partes de Japón, pero estas no son circunstancias para que el Gobierno declare otro estado de emergencia".



Sin embargo, el país ha registrado más de 1.200 nuevos casos diarios durante los últimos tres días, y los expertos advierten de que la demanda de respiradores y el tratamiento en cuidados intensivos pueden aumentar, ya que los casos graves tienden a seguir la tendencia general.



En este sentido, las autoridades tokiotas han anunciado este viernes un número récord de 463 casos de coronavirus en las últimas 24 horas en la capital de Japón, una cifra que casi supera en un centenar al anterior máximo de 367 casos registrado el jueves.



La epidemia vuelve a escaparse al control de las autoridades niponas, que no descartan un posible retorno al estado de emergencia solo para la ciudad.



"Estamos casi en un punto en que tenemos que considerar la declaración de un estado de emergencia solo para Tokio. Quiero pedir a todos que tomen las medidas necesarias para que podamos evitar esta decisión", ha declarado la gobernadora de la capital, Yuriko Koike.



"Nos encontramos ante una situación crítica y estamos al borde de un aumento explosivo de los contagios. Necesitamos tomar medidas para evitarlo", ha añadido.



De momento, el Gobierno de Tokio ha solicitado a los restaurantes, bares y karaokes que sirven bebidas alcohólicas que reduzcan sus horarios de atención durante la mayor parte del mes de agosto.



Los bares, a su vez, han criticado que el subsidio mensual de 2.000 dólares que reciben para sostener sus cuentas es insuficiente. En declaraciones a la cadena pública de Japón, NHK, el propietario Kitamura Ryohei, recuerda que los alquileres en la capital son extremadamente altos y el dinero no les llega para cubrir gastos.



Además, la Asociación de Medicina de Tokio ha informado de que el número de personas que solicitan una prueba de detección del virus ha excedido la capacidad en algunos centros de análisis y que esto está ocasionando demoras.



La ciudad de Osakaha registrado otros 190 casos mientras que las prefecturas de Okinawa y Fukuoka informaron respectivamente de 49 y 121 casos el jueves, nuevos récords diarios.



Más de un millar de personas han fallecido por la enfermedad desde la declaración de la epidemia.



CONTRATO CON PFIZER



Este viernes se ha sabido también que el Gobierno de Japón y la compañía farmacéutica estadounidense Pfizer han llegado a un acuerdo sobre el suministro de una vacuna contra el coronavirus.



El ministro de salud japonés, Katsunobu Kato, ha explicado que, según el acuerdo y si Pfizer logra desarrollar la vacuna, suministrará a Japón 120 millones de dosis para 60 millones de personas a finales de junio de 2021. Una persona necesita ser vacunada dos veces.