AMP.- Afganistán.- Mueren nueve civiles en el sur de Afganistán por disparos de artillería realizados desde Pakistán

Pakistán acusa a Afganistán de "realizar disparos no provocados" y dice que respondió "en defensa propia"



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Al menos nueve civiles han muerto y otros 50 han resultado heridos en la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán, tras ser alcanzados por disparos de artillería realizados desde suelo paquistaní, según ha informado el Ministerio de Defensa afgano.



El ataque de la artillería paquistaní este jueves contra una zona residencial en el distrito de Spin Boldak, en el sur de Afganistán y junto a la frontera con Pakistán, ha llevado al jefe de Estado Mayor del Ejército afgano, el general Yasin Zia, a ordenar a todas las unidades del Ejército a prepararse para responder contra las fuerzas militares paquistaníes desde la llamada Línea Durand, que marca la separación entre los dos países.



Según informa la cadena de televisión privada Tolo, la Fuerza Aérea afgana y las fuerzas especiales han recibido órdenes para permanecer alerta por si tienen que ser activadas para responder frente al Ejército paquistaní.



En respuesta, el Ministerio de Exteriores de Pakistán ha acusado a las fuerzas afganas de "realizar disparos no provocados contra civiles inocentes" que se encontraban en el lado paquistaní del paso fronterizo de Chaman y contra puestos de las fuerzas paquistaníes en la zona.



"Las tropas paquistaníes respondieron para proteger a nuestra población local y actuaron únicamente en defensa propia. Se reitera que la fuerza de Pakistán no abrió fuego primero y respondió únicamente en defensa propia", ha manifestado en un comunicado.



Asimismo, ha dicho que "activó inmediatamente los canales militares y diplomáticos" y que "tras esfuerzos frenéticos" se logró que "terminaran los disparos desde el lado afgano", antes de resaltar que "este desafortunado incidente se saldó con numerosas víctimas y daños deliberados y graves contra infraestructura en el lado paquistaní".



"Desafortunadamente, se ha informado de desafortunadas pérdidas también en el lado afgano. Todo esto pudo haberse evitado si no se hubieran iniciado disparos desde el lado afgano", ha sostenido, antes de reiterar su "sincera disposición a mejorar las relaciones fraternales con Afganistán, en interés de la paz y la estabilidad en la región".



Los ataques de artillería de las fuerzas militares paquistaníes contra zonas del sur y el este de Afganistán se suceden desde hace varios años. Las autoridades paquistaníes han negado reiteradamente que sus Fuerzas Armadas estén lanzando ataques contra suelo afgano.



De hecho, el Gobierno afgano advirtió el 21 de julio de que responderá a los ataques con artillería ejecutados durante los días anteriores por parte del Ejército de Pakistán en la frontera, que dejaron siete civiles muertos y varios heridos en la provincia de Kunar (este).



En los últimos años, Afganistán ha denunciado varios intentos de Pakistán por construir puestos de control militares en áreas de la frontera --conocida como Línea Durand-- que considera que pertenecen a su territorio.



La Línea Durand se extiende 2.640 kilómetros y marca la frontera entre ambos países. Fue establecida en 1893 tras un acuerdo entre el entonces secretario de Exteriores británico en India, Mortimer Durand, y el emir afgano Abdur Rahman Jan para delimitar las esferas de influencia.



Tras la independencia de Pakistán, Islamabad pasó a reconocerla como su frontera con Afganistán, si bien Kabul no dio tal paso. Esta línea divide a las comunidades pashtunes y baluches que viven a ambos lados de la frontera, lo que ha provocado disputas en ambos países.