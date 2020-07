Álvaro 'Chino' Recoba, el nuevo "canciller" del Nacional uruguayo

El exfutbolista uruguayo Álvaro Recoba. EFE/Javier Roibás Veiga/Archivo

Montevideo, 31 jul (EFE).- El exfutbolista Álvaro 'Chino' Recoba fue presentado este viernes como el nuevo director de Relaciones Internacionales del Nacional uruguayo con la mira puesta en transformarse en un "canciller" de la institución a lo largo del mundo.

"Era un lujo que no nos podíamos dejar de dar, el tenerlo representando a Nacional a nivel internacional, abriendo mercados, siendo un referente para los jugadores jóvenes y que de alguna manera sea el embajador, el canciller del club a nivel internacional y a nivel local", dijo José Fuentes, directivo del club tricolor.

Recoba, cuya extensa trayectoria incluye una década jugando en el Inter de Milán -donde llegó a ser el futbolista mejor pagado del mundo-, el Torino y muchos años defendiendo a la selección uruguaya, también tuvo destacados períodos en Nacional, donde culminó su carrera como ídolo.

El presidente del equipo uruguayo, José Decurnex, señaló durante la presentación celebrada en el estadio Gran Parque Central, en Montevideo, que es "un honor y un orgullo" tener a alguien de la talla del 'Chino' trabajando en la institución "como un embajador".

"Nuestra ilusión es con la proyección internacional y que eso permita que el Club Nacional de Fútbol siga creciendo y siga pudiendo contar su historia", enfatizó el presidente.

Cuando Recoba dejó el fútbol ya había mostrado su interés en estar en la directiva del Nacional; de hecho, intentó presentarse como candidato a vicepresidente pero por cuestiones administrativas no pudo conseguirlo.

"Siempre dije que desde el lugar que pudiera estar, iba a colaborar con lo que se me pidiera, se me abre una posibilidad muy linda donde tengo gente amiga en el club y eso te motiva mucho más todavía porque se está intentando hacer bien las cosas en el medio de una situación complicada para todos", señaló el exfutbolista.

Asimismo, dijo que, si bien sabe que los mercados internacionales son difíciles debido a que funcionan con "la ley del que tiene más", prometió que va a hacer "lo imposible" para ayudar a mejorar la situación de la institución.

Recoba llegó a Nacional en 1996 y se mantuvo hasta la temporada de 1997, cuando partió a Italia. Tras una dilatada carrera internacional volvió a su país para defender al Danubio entre 2009 y 2011 y arribó nuevamente al club de sus amores en 2011, donde se mantuvo hasta 2015 cuando se retiró del fútbol.

Entre los partidos más recordados por los hinchas tricolores está el duelo clásico ante el Peñarol, cuando el Nacional venció en 2014 por 2-1 gracias a dos goles en el tiempo añadido (el segundo de Recoba gracias a un espectacular tiro libre en el minuto 96).