Alex Rose busca consistencia entre los 10 artistas urbanos más cotizados

Fotografía cedida este viernes por WK Records donde aparece el cantante puertorriqueño Alexis Guzmán, nombre verdadero del artista Alex Rose. EFE/WK Records

San Juan, 31 jul (EFE).- El puertorriqueño Alex Rose, miembro de la nueva generación del género urbano, afirmó este viernes a Efe que su objetivo profesional musical es mantenerse entre los primeros diez artistas urbanos más cotizados buscando colaboraciones con los líderes intérpretes del movimiento mundial.

"Yo soy un artista que siempre me voy a mantener en el 'top' 10. Siempre soy de esos artistas que siempre voy a estar ahí. Un artista no es cuando pega un solo tema, sino varios", afirmó Alexis Guzmán, nombre verdadero del artista de 27 años.

Actualmente, Alex Rose se ubica en el octavo puesto del listado internacional de monitorLATINO, dedicada a clasificar las canciones en la lista basado en Airplay entre más de 700 estaciones de radio hispana.

El artista además ha sido nombrado "Artist to watch/on the rise" (Artista a vigilar o en ascenso) por YouTube, Tidal y Spotify, clasificado en el listado de Top 200 Global de Spotify por más de 130 días consecutivos.

Parte de estos logros se debe a su tema "Jangueo", junto a su colega y compatriota Rafa Pabón.

El sencillo cuenta con un video musical que ha sobrepasado los 60 millones de reproducciones en Youtube y, más de 300 millones de reproducciones en las plataformas digitales, entre ellas, 133 millones en Spotify.

Igualmente, "Jangueo" se encuentra en el Top 100 viral de Apple en México, Chile, Colombia, España, Perú, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, y Honduras, y ha llegado al primer puesto en Guatemala, Ecuador, Venezuela, Honduras, Chile y Paraguay.

En los casi tres años que lleva en la industria musical, Alex Rose se ha consagrado junto a otros integrantes de la nueva camada del género urbano con exitosos sencillos como "Jangueo" con Rafa Pabón y sus participaciones en los "remixes" (remezclas) "Toda", "A Solas", "Darte", "Lloras", "Fantasmita" y "Percocet".

LA NUEVA GENERACIÓN ES EXITOSA

En la mayoría de esos temas, Alex Rose está acompañado de otros jóvenes colegas del género urbano, entre ellos, Anuel AA, Lunay, Rauw Alejandro, Lyanno, Casper Mágico, Cauty, Brytiago, Bryant Myers y Jay Wheeler, que también han logrado ubicarse entre los artistas urbanos más apoyados.

"El género siempre necesita talentos nuevos. Ya esto es algo cultural", afirmó Alex Rose, quien agregó su sufijo porque solía regalarle rosas a su madre.

Y junto a varios nuevos artistas, Alex Rose dio sus primeros pasos en la música presentándose en algunos espectáculos en la isla, incluyendo el festival deportivo universitario Las Justas, y en las fiestas navideñas de los residenciales públicos.

"Las Justas y las fiestas en los caseríos son los termómetros de cuán caliente tú estás en la música. No importa cuán pegado tú estés, ir a Puerto Rico es para probarte", indicó.

SU ARTISTA FAVORITO ES ARCÁNGEL

Alex Rose creció escuchando a las leyendas del reguetón Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Don Omar y Tego Calderón, trabajaba preparando sandwiches en un conocido restaurante, cuando el productor musical JX "El Ingeniero", lo firmó para su empresa Los Oídos Fresh.

No obstante, además de ser un fiel seguidor de esos legendarios artistas urbanos, el intérprete favorito de Alex Rose es Arcángel, conocido también como "La Maravilla".

Pero además de que es un fiel seguidor y colega de Arcángel, Alex Rose adelantó a Efe que ya tuvo la oportunidad de grabar al menos tres temas con éste, entre ellos, "Swagy".

Alex Rose también grabó en el nuevo disco de Arcángel, "Los Favoritos", mientras que a su artista favorito lo incluirá en su primera gran producción, "El nuevo rockstar".

Y debido al gran éxito que ha tenido en estos casi tres años, el artista fue firmado por la compañía WK Records, sello disquero del veterano empresario Walter Kohn, quien también tiene a cargo las carreras de Wisin, Carlos Vives, Maluma, el grupo CNCO, entre otros.

Igualmente, Alex Rose, residente en la ciudad de Orlando (Florida, EE.UU.) se presentará el 13 de agosto en la entrega de los Premios Juventud, a celebrarse en Miami.

Jorge J. Muñiz Ortiz