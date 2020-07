Alessandro Lequio no quiere entrar en guerra con Antonia Dell'Atte

31/07/2020 ALESSANDRO LEQUIO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 31 (CHANCE)



Alessandro Lequio no está pasando por su mejor verano, de hecho es uno de lo más difíciles de toda su vida tras el fallecimiento de Aless Lequio. A todo esto se le suma unas declaraciones que ha hecho Antonia Dell'Atte en las que afirma que no avisó a su hijo Clemente para que fuera al funeral y que tampoco se leyó una carta que éste le había escrito a su hermano. Lo cierto es que son unos comentarios muy duros a los que ha tenido que hacer frente el colaborador de Ana Rosa cuando menos se lo esperaba.



Como era de esperar, Alessandro Lequio no ha querido hacer ninguna declaración al respecto y ha preferido mantenerse al margen de todo lo que se está diciendo. Sin querer contestar a la que un día fue su pareja, el italiano hace oídos sordos y prefiere no decir absolutamente nada.



Sin duda, se trata de un momento muy delicado para el colaborador de televisión. Por el momento, Alessandro Lequio mantiene la misma actitud ante la prensa, mantener silencio y es que desde que Aless Lequio falleció, no ha hecho ninguna declaración al respecto, ni si quiera en su programa, en el que solamente comentó que volvía a la rutina.



Apoyado por su mujer, María Palacios y todos sus seres queridos, Alessandro Lequio está intentando seguir con la rutina de su vida y asumir todo lo que le ha ocurrido este año. No dudamos que lo esté consiguiendo, porque lo cierto es que el colaborador está haciendo un esfuerzo brutal para seguir con su vida sin olvidar a su hijo. Fruto de ello es la vestimenta que utiliza, en la que refleja el gusto que tenía Aless.