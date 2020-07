Alaphilippe, Sagan o Nibali abren temporada de clásicas en la Strade Bianche

El ciclista francés Julian Alaphilippe. EFE/ Julien Warnand/Archivo

Roma, 31 jul (EFE).- El francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), vigente campeón, el eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), triple campeón mundial, o el ídolo local Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) figuran en la ilustre lista de participantes en la Strade Bianche, cuyos pintorescos tramos de arcilla blanca abren este sábado la temporada de clásicas ciclistas.

Será la decimocuarta edición de una prueba que este año abre el calendario World Tour y una rica temporada de clásicas, pues en el espacio de tan solo una semana también se correrá la Milán-Sanremo (8 agosto), con un recorrido revolucionado tras el veto de varios alcaldes al paso de la carrera por cuestiones de seguridad.

Todo empezará en los pintorescos paisajes de la Toscana italiana, con condiciones climáticas particularmente exigentes, pues se espera sol y hasta 37 grados centígrados de temperatura, y con un recorrido de 184 kilómetros con salida y llegada en Siena.

Pese a tener solo trece años de historia, la popularidad de la carrera ha tenido un crecimiento vertical en los últimos tiempos, gracias a la espectacularidad de su recorrido, con once tramos en arcilla blanca, que exige a los corredores darlo absolutamente todo para tener opción de victoria.

No ha faltado épica en los últimos años, como en la edición de 2018, cuando el belga Tiesj Benoot cruzó primero la línea de meta con la cara y el cuerpo completamente llenos de barro a causa de una auténtica tormenta de lluvia que cayó sobre la carrera.

No se esperan imágenes de ese tipo en la edición de este año, que se correrá, en vez que en marzo, en pleno verano y con pronóstico incierto después de tantos meses de inactividad forzada por la pandemia.

Alaphilippe, vigente campeón, sale como uno de los posibles favoritos para revalidar su trono, pero la lista de rivales es de alto nivel: su compañero checo Zdenek Stybar, que ya ganó esta prueba, el triple campeón mundial Sagan, dos veces segundo (2013 y 2014), Nibali, el campeón olímpico holandés Greg Van Avermaet, amenazan con arrebatarle el protagonismo.

"La Strade Bianche es una carrera muy exigente, con unas escaladas duras, pese a no ser muy largas. Los tramos de arcilla generan estrés, siempre es una carrera complicada. Si estoy entre los protagonistas, ya estará satisfecho", dijo Sagan este jueves a los organizadores del evento.

El corredor eslovaco encara esta Strade Bianche y la Milán-Sanremo del 8 de agosto como una manera para llegar preparado al Giro de Italia, que eligió al comienzo de la temporada como gran objetivo.

También hay que tener en cuenta en la lucha por la victoria en esta Strade Bianche a Benoot, campeón en 2018 o el polaco Michal Kwiatkowski (Ineos), que ganó la prueba en 2014 y 2017.

Entre los demás participantes, destaca el ecuatoriano Jhonatan Narvaez, que acompañará a Kwiatkowski en el Ineos.

- Últimos ganadores de la Strade Bianche:

2019: Julian Alaphilippe (FRA)

2018: Tiesj Benoot (BEL)

2017: Michal Kwiatkowski (POL)

2016: Fabian Cancellara (SUI)

2015: Zdenek Stybar (CHE)

2014: Michal Kwiatkowski (POL)

2013: Moreno Moser (ITA)

2012: Fabian Cancellara (SUI)

2011: Philippe Gilbert (BEL)

2010: Maksim Iglinskij (KAZ). EFE

