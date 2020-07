Afganistán.- El presidente de Afganistán deja en manos de una asamblea la liberación de los últimos 400 presos talibán

10/07/2020 Abdulá Abdulá y Ashraf Ghani POLITICA ASIA AFGANISTÁN INTERNACIONAL CHEN XIN / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO



El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha anunciado este viernes que la decisión sobre la liberación de los últimos 400 talibán que deben ser entregados en el marco del canje de prisioneros con el movimiento integrista fundado por el mulá Mohamed Omar corresponderá a una Loya Jirga, una asamblea tradicional afgana, porque considera que él no debe adoptar esa iniciativa, ha informado la cadena de televisión Tolo.



En su discurso con motivo del Eid al Adha, la fiesta del sacrificio, Ghani ha contado que ha ordenado liberar a 500 presos talibán en respuesta a los tres días de alto el fuego decretados por los insurgentes pero ha puntualizado que los liberados no forman parte de la lista de liberaciones acordada por Estados Unidos con los talibán.



El mandatario afgano ha dicho que estos 500 presos talibán serán liberados durante los próximos cuatro días y ha destacado que el Gobierno ha entregado ya a 4.600 milicianos talibán en el marco del canje de prisioneros.



Ghani ha hecho hincapié en que no tiene derecho a decidir sobre la liberación de los últimos 400 presos talibán que hay que liberar porque están acusados de graves crímenes, por lo que ha anunciado que convocará una Loya Jirga, una asamblea tradicional afgana, para que se pronuncie sobre la iniciativa.



Además, ha afirmado que el Gobierno afgano tiene una fuerte posición tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz y ha advertido de que la pandemia de coronavirus sigue siendo una amenaza para el pueblo afgano.



El anuncio del presidente afgano sobre el retraso en la liberación de los últimos 400 talibán llega después de que el movimiento integrista fundado por el mulá Omar haya completado la entrega de 1.000 detenidos contemplada en el acuerdo de paz de Doha. Suhail Shahin, portavoz de la Oficina de los talibán en Qatar, ha señalado que el jueves fueron liberados 82 detenidos y que los milicianos ya han entregado en total a 1.005 agentes de las fuerzas de seguridad afganas.



El intercambio de detenidos es el último obstáculo que mantiene paralizado desde marzo el inicio del proceso de conversaciones de paz entre los líderes afgano, en un momento en el que los talibán han mantenido su campaña de ataques contra las fuerzas gubernamentales y se han decidido a decretar únicamente un alto el fuego de tres días esta semana coincidiendo con la celebracón del Eid al Adha.