Adolescente de Florida arrestado por hackeo a Twitter

(Bloomberg) -- Un joven de 17 años fue acusado el viernes en Tampa, Florida, de orquestar el ataque a Twitter del 15 de julio que comprometió 130 cuentas, incluidas las de Jeff Bezos, Barack Obama y Elon Musk, según el fiscal estatal local.

Graham Ivan Clark, quien recientemente se graduó de la escuela secundaria, enfrenta 30 cargos de delito grave por hackear esas cuentas, publicar mensajes en su nombre y atraer a víctimas adicionales para que le enviaran donaciones de bitcóin por más de US$100.000, dijeron las autoridades. Los cargos incluyen comunicaciones y fraude organizado, uso fraudulento de información personal y acceso a una computadora sin autorización.

Las autoridades federales también anunciaron cargos el viernes contra tres personas por su papel en el ataque, dos adultos y un menor. Mason Sheppard, de 19 años, de Bognor Regis, en el Reino Unido, fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y el acceso intencional de una computadora protegida, según las autoridades federales.

Nima Fazeli, de 22 años, de Orlando, fue acusado de ayudar e instigar el acceso intencional a una computadora protegida. El menor no fue identificado; los fiscales federales dijeron que remitieron el caso a las autoridades estatales en el condado de Hillsborough, Florida, donde Clark fue acusado.

“Existe una falsa creencia dentro de la comunidad de hackers criminales de que los ataques como el hackeo de Twitter pueden perpetrarse de forma anónima y sin consecuencias”, dijo el fiscal federal David Anderson, del Distrito Norte de California. “El anuncio de la acusación de hoy demuestra que la euforia de la piratería nefasta en un entorno seguro por diversión o beneficio será de corta duración.

Las autoridades estatales buscarán acusar a Clark como adulto según la ley de Florida, en lugar de federal, porque “la ley de Florida nos permite una mayor flexibilidad para acusar a un menor como adulto en un caso de fraude financiero”, dijo el Fiscal de Distrito de Hillsborough Andrew Warren. “Obtuvo acceso a las cuentas de Twitter y a los controles internos de Twitter al comprometer a un empleado de Twitter”.

En un comunicado, Twitter dijo: “Apreciamos las acciones rápidas de las fuerzas del orden en esta investigación y continuaremos cooperando a medida que avanza el caso. Por nuestra parte, estamos enfocados en ser transparentes y proporcionar actualizaciones regularmente”.

Entre los otros nombres famosos cuyas cuentas fueron secuestradas en el ataque del 15 de julio estaban Joe Biden, Bill Gates y Kanye West.

