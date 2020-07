103-101. Davis destaca y LeBron James anota la canasta del triunfo de los Lakers

El jugador de los Clippers de Los Ángeles Reggie Jackson (i) defiende ante su rival de los Lakers de Los Ángeles LeBron James (d), durante un partido de la NBA disputado en el complejo deportivo ESPN Wide World of Sports, en Kissimmee, Florida (EE.UU.), este 30 de julio de 2020. EFE/Erik S. Lesser

Lake Buena Vista (Florida, EE.UU.), 30 jul (EFE).- El alero estrella LeBron James volvió a surgir como el jugador decisivo de los Lakers de Los Ángeles al anotar la canasta que decidió este jueves la victoria de su equipo por 103-101 ante los Clippers en el segundo encuentro de la doble jornada de reinicio de la temporada 2019-20 de la NBA en la burbuja de Orlando.

Aunque los Lakers llegaron a tener hasta nueve puntos de ventaja (96-87) con menos de cinco minutos por jugarse, la suerte final del triunfo se dio cuando el alero Paul George, de los Clippers, falló el último tiro a canasta, un intento de triple.

El ala-pívot Anthony Davis, con 34 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias, fue el líder encestador de los Lakers, pero James se convirtió de nuevo en el jugador que protagonizó las acciones decisivas, como la canasta ganadora, que lo hizo tras recuperar el balón que no había entrado con su primer tiro.

El entrenador de los Clippers, Doc Rivers, reconoció al concluir el partido, que el acierto no había sido de James, sino falló de la defensa de su equipo que nunca luchó por recuperar el balón ni tuvo la concentración de hacerlo.

James acabó el partido con un doble-doble de 16 puntos, 11 rebotes, siete asistencias y tuvo cinco perdidas de balón.

Mientras que el ala-pívot Kyle Kuzma, que siguió de sexto jugador al salir del banquillo, también fue clave en la victoria de los Lakers al aportar 16 puntos, siete rebotes -todos defensivos-, dio dos asistencias y puso un tapón.

El polémico escolta Dion Waiters, una de las últimas incorporaciones de los Lakers para reiniciar la temporada, tuvo una buena labor con 11 puntos como reserva tras anotar 5 de 10 tiros de campo, a pesar que falló cinco de seis intentos de triples.

George con 30 puntos, incluidos seis triples de 11 intentos, fue el líder del ataque de los Clippers, que también tuvieron al alero Kawhi Leonard como su segundo máximo encestador al conseguir 28 puntos, a pesar que Leonard recibió dos faltas ofensivas seguidas en el primer cuarto del partido, primera vez en su carrera.

Pero el equipo de los Clippers no tuvo presencia en el juego interior, donde los Lakers dominaron con 45 rebotes por 36 de sus rivales vecinos y ahí fue donde estuvo una de las claves que definieron el partido.

El base Patrick Beverley, que salió de reserva, acabó como tercer máximo encestador de los Clippers al conseguir 12 puntos, dos más que Reggie Jackson, que salió de titular y también capturó seis rebotes y dio cuatro asistencias.

La victoria de los Lakers les permite llegar a las 50 en lo que va de temporada, su trigésima tercera vez que consiguen esa marca en la historia del equipo, mientras que James lo ha logrado por 12 veces con los tres respectivos equipos que ha jugado durante las 17 temporadas que lleva en la NBA.

El partido, como había sucedido en el primero de la doble jornada entre los Jazz y los Pelicans de Nueva Orleans, que también acabó con suspense y triunfo por 106-104, comenzó con todos los jugadores de los Lakers y los Clippers arrodillados mientras se entonaba el himno nacional.

Las acciones de ambos equipos violaron la reglamentación actual vigente sobre himnos que aun está vigente dentro de la NBA desde la década de los 80.

No se sabe cual será reacción oficial que pueda tener la liga al respecto.

Los jugadores de la NBA pueden asistir a los partidos en la burbuja como aficionados, con sus asientos a dos metros de distancia para satisfacer las reglas de distanciamiento social.

Entre los que asistieron al partido estuvieron el base Damian Lillard y el escolta C.J. McCollum (Trail Blazers), el escolta DeMar DeRozan (Spurs) y el base Kyle Lowry (Raptors).