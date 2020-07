Xavi Hernández anuncia que ya está recuperado de la COVID-19. EFE/EPA/ALEJANDRO GARCIA/Archivo

Redacción deportes, 29 jul (EFE).- Xavi Hernández, exjugador del Barcelona y de la selección española y actual técnico del Al Sadd catarí, ha anunciado este miércoles que ya está recuperado de la COVID-19.

"Muchísimas gracias por todos los mensajes y las muestras de cariño que he recibido durante estos días. Quiero compartir con vosotros que estoy recuperado y de vuelta en casa junto a mi familia y el equipo Al Sadd", señala Xavi en las redes sociales.

Xavi anunció el día 25 de julio que padecía coronavirus y que estaría al margen de su equipo mientras durara su recuperación.

"Hace unos días y siguiendo el protocolo de la Liga de Catar di positivo en el último test de COVID-19 que me realizaron. Afortunadamente me encuentro en perfecto estado pero, siguiendo el protocolo, aislado hasta que lo haya superado", dijo ese día.