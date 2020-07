Volkswagen sufre pérdidas por la pandemia, pero prevé beneficio en 2020

Vehículos del grupo Volkswagen son guardados en una de las dos torres de almacenaje del centro Autodstad en Wolfsburgo (Alemania) EFE/Carsten Koall/Archivo

Fráncfort (Alemania), 30 jul (EFE).- El grupo automovilístico alemán Volkswagen ha sufrido pérdidas en el primer semestre debido a la caída de las ventas tras el cierre de concesionarios y la paralización de la producción por la pandemia, pero prevé beneficio operativo en 2020, aunque muy debajo del conseguido en 2019.

Volkswagen ha tenido en el primer semestre una pérdida neta atribuida de 1.200 millones de euros, por los efectos de la pandemia de coronavirus, y frente al beneficio de 6.875 millones de euros un año antes.

En el segundo trimestre, la pérdida atribuida ha sido, incluso, de 1.600 millones de euros.

No obstante, los números rojos del grupo automovilístico alemán son mucho menores que los de Renault, que ha registrado unas pérdidas récord de casi 7.300 millones de euros en el primer semestre, por la contribución negativa de su socio Nissan y el impacto del coronavirus.

La facturación de Volkswagen bajó entre enero y junio hasta 96.100 millones de euros (-23,1 % que un año antes) tras la caída constante de las ventas por la bajada de la demanda tras el cierre de los concesionarios, que le obligó a parar la producción durante cuatro semanas desde mediados de marzo.

No obstante, la caída porcentual de las ventas se ha reducido desde mayo.

El grupo VW, que asegura que las medidas adoptadas para reducir costes y asegurarse liquidez han reducido los efectos de la pandemia, entregó entre enero y junio 3,9 millones de vehículos (-27,4 % respecto al año anterior).

También ha tenido en este periodo una pérdida operativa de 1.490 millones de euros, frente al beneficio de casi 9.000 millones de euros un año antes.

La posición de liquidez de la división de automoción crece un 17,3 %, hasta 18.663 millones de euros, a 30 de junio, gracias a los ingresos de 3.000 millones de euros de la emisión de deuda híbrida.

Volkswagen ha propuesto rebajar su dividendo correspondiente a 2019 a 4,80 euros por acción ordinaria y a 4,86 euros por acción preferente (antes 6,50 y 6,56 euros respectivamente).

No ha dado pronósticos concretos para el segundo semestre y todo el 2020, pero prevé que las ventas sean "sustancialmente" más bajas que en 2019.

También cree que su beneficio operativo se situará "notablemente" por debajo de la cifra del año pasado, aunque será positivo.

El director Financiero y de Tecnología de la Información del grupo VW, Frank Witter, dijo que "la primera mitad de 2020 fue una de las más desafiantes en la historia de nuestra compañía debido a la pandemia de covid-19".

Witter también observa una "tendencia positiva" las últimas semanas y por ello se mostró "cautelosamente optimista" respecto a la segunda mitad del año.

Han sufrido pérdidas en el primer semestre la marca VW (-1.491 millones de euros), Audi (-643 millones de euros), Seat (-271 millones de euros), la marca de lujo Bentley (-99 millones de euros), los Vehículos Comerciales (-334 millones de euros) y el fabricante de camiones MAN (-423 millones de euros).

La manipulación del diésel todavía colea y tuvo en el primer semestre un efecto negativo en la marca VW de 600 millones de euros (-400 millones de euros un año antes) y en Audi de 100 millones de euros.

Sin embargo, han tenido beneficios la marca checa Skoda (228 millones de euros,) Porsche (1.143 millones de euros) y el fabricante sueco de camiones Scania (221 millones de euros), pero mucho más bajos que en el primer semestre del año pasado.

Volkswagen, que va a celebrar el 30 de agosto su junta general accionistas, dijo que en el segundo trimestre se ha recuperado el mercado de automóviles en China, donde comenzaron la pandemia y las medidas de confinamiento, mucho antes que en otras economías.

El resultado de las sociedades de riesgo compartido chinas no se incluye en las cifras del grupo.