Un juez de Nueva York bloquea la medida de Trump que le niega la residencia a inmigrantes

Nueva York, 29 jul (EFE).- Un juez federal de Nueva York bloqueó este miércoles la medida de "carga pública" de la Administración del presidente Donald Trump, que niega la residencia legal en EEUU a los inmigrantes que hayan pedido ayudas al estado, hasta que no finalice la emergencia de salud pública causada por el coronavirus.

De acuerdo con el juez George Daniels, de la fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York, esta regla, que entró en vigencia el pasado 24 de febrero, obliga a los inmigrantes a tener que elegir entre poner en riesgo su salud o su seguridad personal por su estatus migratorio.

"Como resultado directo de la regla, los inmigrantes se ven obligados a hacer una elección imposible entre poner en peligro la salud pública y la seguridad personal o su estatus migratorio", señala la decisión del magistrado federal.

La resolución deja claro que los demandantes han proporcionado "amplia evidencia" de que esta regla disuade a los inmigrantes de buscar hacerse la prueba de la COVID-19, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación de la enfermedad.

Mediante esta regla, que ha sido bloqueada en otras jurisdicciones, a todos los que reciben beneficios públicos, cupones de alimentos, atención médica gratuita, subsidios y ayuda en efectivo se les niega la llamada "tarjeta verde" de residente, porque son considerados una "carga pública", bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965.

La demanda en Nueva York fue presentada el pasado abril por las fiscalías generales de este estado, el de Connecticut y Vermont, un grupo de organizaciones proinmigrantes y Caridades Católicas que solicitaron fuera bloqueada la medida a la luz de la pandemia, y argumentaron que sería en detrimento de la salud pública.

El recurso legal fue presentado pocos días después de que la Corte Suprema del país decidiera no actuar en este tema.

No obstante, el más alto foro judicial del país dictaminó que los demandantes tenían la opción de llevar su argumento de vuelta al tribunal de primera instancia para una decisión.

Esto llevó a Nueva York, que lidera esta coalición, a regresar al tribunal federal en Manhattan, donde había presentado en 2019 un recurso legal contra la regla de carga pública.

De acuerdo con el juez Daniels, el mundo vive la angustia de una pandemia que en Estados Unidos se ha propagado rápidamente infectando a más de cuatro millones de personas y causado la muerte a más de 150.000 personas.

"Doctores y otro personal médico, funcionarios locales y federales así como personal en organizaciones sin ánimo de lucro han sido testigos de que inmigrantes se niegan a registrarse en el programa de salud del Medicaid u otra forma de cobertura médica pública o renuncian a las pruebas o tratamiento del COVID por miedo a que aumente su riesgo a ser catalogado como carga pública", señaló en su decisión.

Por ello, según el juez, ordenó que la regla de carga publica no puede ser implementada mientras el país siga bajo una emergencia nacional de sanidad.