Un circo drive-in para esquivar la pandemia en Brasil

SHOTLIST ITAGUAÍ, ESTADO DE RIO DE JANEIRO, BRASIL23 DE JULIO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Paneo de izquierda a derecha entra un auto y se estaciona debajo de la carpa2. Plano panorámico Los espectadores en sus autos miran el show3. Plano medio Los espectadores en sus autos miran el show4. Plano general Los espectadores en sus autos miran el show 5. SOUNDBITE 1 - Pedro Paulo Tavares, ciclista y diseñador de iluminación (hombre, portugués, 20 seg.): "Fueron cuatro meses con la angustia en el pecho, con la voluntad de trabajar y no tenerlo que hacer. Solo sentarse y esperar. Por el amor de Dios ahora volvemos a trabajar con este sistema de drive-in, la felicidad es muy grande. Cuando enciendo las luces del circo, nos llenamos de orgullo" "Foi quatro meses com aquela angustia dentro do peito, com aquela vontade de trabalhar e não ter o que fazer. Só sentar e esperar. Por o amor de Deus, agora que a gente voltou a trabalhar com esse sistema de drive-in a felicidade é muito grande. Quando ligo as luzes do circo, a gente se enche de orgulho." 6. Plano medio Los espectadores en sus autos miran el show 7. SOUNDBITE 2 - Amanda Alves Perreira, espectadora (mujer, 38 años, portugués, 15 seg.): "Para mi es una idea muy buena. Ese drive-thru fue la mejor cosa porque no tenemos a dónde llevar a los niños, ni donde dejarlos. Tienes que salir, los niños no se quieren quedar encerrados en la casa, entonces es una idea formidable, me gustó mucho" "Para mim foi uma ideia muito boa. Esse drive-thru foi a melhor coisa porque não tem onde levar a criança, não tem onde botar as crianças. A criança quer sair, não ficar trancada dentro de casa. Então isso foi uma ótima ideia. Eu gostei muito." 8. Plano de apoyo: Paneo de izquierda a derecha spectators in their cars watch the show 9. Plano de apoyo: Paneo de izquierda a derecha spectators in their cars watch the show 10. Paneo de derecha a izquierda Un acróbata vestido de Superman en el escenario11. Plano panorámico Un acróbata realiza en el escenario12. Plano general Los espectadores en sus autos miran el show