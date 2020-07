Toni Acosta, emocionada al volver a subirse a un escenario

30/07/2020 Toni Acosta EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JORGE ARMESTAR / EUROPA PRESS



MADRID, 30 (CHANCE)



Este miércoles se llevó a cabo el ensayo general de la obra 'Anfitrión' de Molière durante el festival del teatro de Mérida. Un gran elenco de actores formado por rostros conocidos como Toni Acosta, Pepón Nieto o Daniel Muriel que han sentido una emoción tremenda al volverse a subir a los escenarios después de estos tres meses de confinamiento en los que parecía que no habría salida alguna.



El elenco de 'Anfitrión' hace balance de la noche tras el estreno de la obra en el festival de teatro de Mérida. La actriz Toni Acosta explica la situación del teatro tras el coronavirus: "De verdad es una emoción tremenda poder hacer teatro, compartir el teatro con la gente y para un montón de compañeros nuestros, que tengo el móvil lleno de mensajes de actores y actrices que había de hoy, que no tienen trabajo, ni expectativas de trabajo ni que sus compañías sigan adelante".



Pepón Nieto confiesa el miedo ante el estreno: "No saber si de repente, dos semanas antes de del estreno, un actor se contagia y no podemos sustituirlo nada a tiempo, pero todos los riesgos que hemos corrido yo creo que ha merecido la pena y no me han hecho muy felices esta noche y nos quedan cuatro funciones más aquí en Mérida para disfrutarla".