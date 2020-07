Protestan en Panamá: "Los trabajadores no podemos cargar la crisis de la COVID-19"

Miembros de gremios sindicales marchan este jueves, en Ciudad de Panamá en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Carlos Lemos

Panamá, 30 jul (EFE).- Sindicatos protestaron este jueves ante el Parlamento de Panamá y en varios puntos del país contra un proyecto de ley que discuten los legisladores y posibilita de forma temporal la flexibilización de las normas laborales en medio de la pandemia de la COVID-19.

"Los trabajadores no podemos cargar la crisis de la COVID-19. ¡No a las reformas del Código de Trabajo!", resumía una pancarta llevada por dos de los más de 400 manifestantes que se concentraron ante la sede del Legislativo.

Convocados por diferentes centrales y gremios sindicales, como el aguerrido Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), las personas marcharon gritando consignas desde el céntrico Parque Porras hasta los predios de la Asamblea Nacional (AN), donde se discute el proyecto de ley 354 que ya pasó el primero de tres debates.

Los trabajadores se concentraron frente a la sede del Parlamento panameño para improvisar un mitin en el que los líderes sindicales denunciaron lo que "esconde" la iniciativa legal presentada a la AN por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

El proyecto contempla que las 15 medidas que incluye, como la reducción de la jornada laboral y del monto del bono extraordinario anual conocido como décimo tercer mes, entre otros, estén vigentes hasta el próximo 31 de diciembre.

Un centenar de policías custodió el recinto legislativo durante la manifestación, que se efectuó pacíficamente con una significativa participación femenina, mientras en otros puntos del país también hubo movilización de trabajadores en rechazo al proyecto de ley.

"Es decir, en cada provincia el pueblo humilde, honesto y trabajador sale a levantarse contra las reformas laborales, y le está exigiendo al Gobierno (de Laurentino) Cortizo vida digna y como mínimo un bono de 500 dólares para resistir que el cerco sanitario (para frenar la COVID-19) no se convierta en hambre", dijo a Efe el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez.

Los sindicatos siempre han sostenido que el bono mensual entregado a familias afectadas por la crisis por el Gobierno, primero de 80 dólares y desde este mes de julio de 100 dólares, no alcanza ni llega a todos los que han perdido el ingreso.

Méndez señaló que los trabajadores se han estado movilizando toda esta semana a nivel nacional, incluso en la selvática y empobrecida provincia del Darién.

El líder de los obreros de la construcción criticó el "mal manejo" y la "mala administración" que el Gobierno le ha dado a la crisis sanitaria generada por la pandemia "en la que miles de hombres y mujeres han perdido la vida", y que también, dijo, ha derivado en una grave situación socio-económica que afecta a los trabajadores y su familia".

En ese sentido, denunció que con el proyecto de ley 354 "se pretende con una filosofía perversa, la misma de los últimos 40 años, robarle al pobre para darle al rico".

Méndez advirtió que aunque el Parlamento apruebe el proyecto en los tres debates reglamentarios, Cortizo lo sancione, se convierta en Ley y se publique en la Gaceta Oficial para entrar en vigor "el pueblo resistirá porque esta es una lucha de resistencia (...) no solo con esta movilización sino con todo lo que vamos a seguir realizando contra la política de hambre implementada en estos meses y agravada por la COVID-19".