Oro se estabiliza tras rally de 9 días ante comentarios de Fed

(Bloomberg) -- El oro se tomó un respiro tras apreciarse durante nueve días a un récord mientras los inversores analizaban los comentarios de la Reserva Federal sobre la incertidumbre de la recuperación económica por la pandemia de coronavirus.

La decisión del banco central de EE.UU. respaldó el metal amarillo. La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés cerca de cero y prometió usar todas sus herramientas para dar impulso a la recuperación de una crisis que el presidente Jerome Powell llamó la más severa “de nuestra vida”. Powell adoptó un tono serio, y señaló que aún quedan más consecuencias de la pandemia. Las muertes en Estados Unidos superaron las 15.000, la cifra oficial más alta del mundo.

El oro se ha disparado casi un 30% a un récord este año, ya que la pandemia impulsó la demanda de refugios ante un dólar más débil y tasas de interés bajas. Con más estímulo en el horizonte, Goldman Sachs Group Inc. ha dicho que el lingote es la moneda de último recurso y pronostica un aumento a US$2.300 la onza. Los rendimientos reales en los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se están hundiendo hacia -1%.

“El oro debería seguir subiendo después de la promesa de la Fed de mantener el estímulo”, dijo Edward Moya, analista sénior de mercado de Oanda Corp., en un comentario. “El respaldo de la Reserva Federal no va a desaparecer, pero si el Congreso falla en el tamaño y el momento del proyecto de ley de estímulo del coronavirus, el oro podría consolidarse antes de superar el nivel de US$2.000”.

Tras otra ronda de conversaciones el miércoles, la Administración Trump y los demócratas del Congreso no se acercaron a un compromiso sobre un plan de alivio para el virus, a medida que se agota la ayuda por desempleo para millones de estadounidenses sin trabajo. En sus comentarios, Powell dijo que un apoyo a la recuperación necesitaría ayuda tanto de la política monetaria como fiscal.

Se pronostica que los datos del jueves muestren que el producto interno bruto de EE.UU. se desplomó un 34,8% anualizado en el segundo trimestre, un máximo en datos que se remontan a la década de 1940, después de que la propagación del covid-19 obligara a los estadounidenses a quedarse en casa y a los estados a aplicar cuarentenas generalizadas.

El oro al contado caía un 0,3% a US$ 1.964,79 la onza a las 11:16 am en Singapur, tras alcanzar un máximo histórico de US$1.981,27 el martes. Los futuros del oro cotizaban con un alza del 0,3% a US$1.982,10 después de alcanzar un máximo de US$2.000 esta semana.

La plata al contado cayó un 0,3% a US$24,2266 la onza, y bajó por tercer día. El índice Bloomberg Dollar Spot se estabilizó cerca de un mínimo de casi dos semanas.

Nota Original:Gold Steadies After Nine-Day Rally as Fed Flags Risk From Virus

