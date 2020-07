No, sr. Trump. No es mejor posponer las elecciones: C. Sunstein

(Bloomberg) -- Lo que una vez pareció una fantasía paranoica ahora parece plausible: muy por detrás en las encuestas, el presidente de EE.UU., Donald Trump, sugiere un posible retraso en las elecciones de 2020.

Esto es lo que tuiteó el jueves:

“Con la votación universal por correo (no la votación en ausencia, que es buena), las de 2020 serán las elecciones más IMPRECISAS Y FRAUDULENTAS en la historia. Será una enorme vergüenza para EE.UU. ¿Retrasar la votación hasta que las personas puedan votar de manera apropiada y segura?”.

Hay importantes ironías aquí. Trump ha minimizado en repetidas ocasiones la pandemia de coronavirus y ha pedido una rápida apertura de ciudades, negocios y escuelas. ¿Ahora teme que la gente no pueda “votar con seguridad” y quiere retrasar las elecciones?

Una razón clave por la que a Trump le está yendo tan mal en las encuestas es su respuesta a la pandemia, que es ampliamente considerada como un fracaso abismal. ¿Ahora quiere usar la pandemia como justificación para detener el funcionamiento ordinario del proceso democrático?

Sin duda, la preocupación declarada de Trump es la votación por correo, que, en su opinión, es una receta para el fraude. Pero la evidencia existente no respalda esa preocupación. Es difícil evitar la conclusión de que la oposición de Trump a la votación por correo, y su interés en retrasar las elecciones, son producto de una preocupación: parece que va a perder.

Afortunadamente, el presidente no es un rey y no puede retrasar unas elecciones simplemente porque no las quiere. La Constitución otorga el poder relevante al Congreso. El artículo 2 establece: “El Congreso puede determinar la hora de seleccionar a los electores y el día en que emitirán sus votos; dicho día será el mismo en todo Estados Unidos”.

Desde 1948, el Congreso ha ejercido su autoridad constitucional con una ley que dice claramente: “Los electores de presidente y vicepresidente serán nombrados, en cada estado, el martes siguiente al primer lunes de noviembre, en cada cuarto año posterior a cada elección de un presidente y un vicepresidente”.

Bajo la ley federal y estatal, el voto popular y el nombramiento de los electores (que componen el Colegio Electoral) son parte del mismo proceso. Eso significa que, bajo entendimientos de larga data, la especificación del Congreso sobre “el momento de seleccionar a los electores” también es una especificación del momento del voto popular.

En resumen: el presidente no puede retrasar unas elecciones. Solo el Congreso puede hacerlo.

No deberíamos alarmarnos, aún, por la sugerencia pública del secretario de Estado, Mike Pompeo, de que el Departamento de Justicia tomaría la determinación legal sobre si el presidente puede retrasar las elecciones de 2020. Por supuesto que lo hará. Y por leal que sea con el actual presidente, cualquier abogado decente del Departamento de Justicia daría una respuesta clara: “Sr. presidente, simplemente no se puede hacer eso”.

Es cierto que a veces, respetados abogados han argumentado que el presidente tiene algún tipo de “poder de emergencia”. Pero la Corte Suprema nunca ha aceptado esa opinión. E incluso si el presidente tiene algún poder de emergencia (por ejemplo, para defenderse de un ataque militar o alguna catástrofe nacional inminente), no puede estar disponible porque no confía en la votación por correo o porque cree que perderá.

Si Trump realmente quiere retrasar las elecciones, su única esperanza es pedirle al Congreso que lo haga. Pero tal como están las cosas, es una leve esperanza. Una Cámara de Representantes controlada por los demócratas no va a apoyar un retraso. Y en el Senado controlado por los republicanos, el líder de la mayoría, Mitch McConnell, reprendió de inmediato (e inusualmente) a Trump, diciendo que la fecha de las elecciones está “fijada en piedra”.

En muchos sentidos, EE.UU. nunca ha pasado por esto. Unas elecciones durante una pandemia ya son bastante desafiantes. El desafío se agrava si un presidente en el poder, muy atrasado en las encuestas, se queja, durante varios meses, de “la elección más IMPRECISA y FRAUDULENTA de la historia”.

En 1787, Alexander Hamilton escribió: “Parece haber sido reservado a la gente de este país, por su conducta y ejemplo, decidir la pregunta importante, si las sociedades de hombres son realmente capaces o no de establecer un buen gobierno a partir de la reflexión y la elección, o si están destinados para siempre a depender de sus constituciones políticas en caso de accidente y fuerza”.

Durante más de dos siglos, la reflexión y la elección han prevalecido en general. Pero los incansables esfuerzos de Trump para deslegitimar los resultados de las elecciones de 2020, y su sugerencia profundamente antidemocrática de un retraso, están haciendo que la “pregunta importante” de Hamilton parezca más difícil de lo que ha sido en generaciones.

