Miguel Russo: "El fútbol volverá cuando corresponda, hay otras prioridades"

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors. EFE/JUAN IGNACIO RONCORONI/Archivo

Buenos Aires, 30 jul (EFE).- Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, enfatizó que la pandemia del coronavirus generó una "situación inédita" y que el fútbol regresará "cuando corresponda" porque en estos momentos "hay otras prioridades".

"El fútbol volverá cuando corresponda, hay otras prioridades", planta bandera. "Es una situación inédita, de incertidumbre, pero hay que cumplir al pie de la letra las medidas del Gobierno. No hay nada más importante que la salud y de eso puedo hablar porque mi vida así me lo enseñó", expresó Russo en diálogo con la revista oficial del club xeneize.

"Estábamos muy bien, habíamos arrancado goleando en la Copa de Superliga, teníamos un empate en Venezuela y un triunfo en la Bombonera, para empezar a soñar otra vez con la Libertadores, pero pasó lo que nadie imaginaba. Una pandemia. El mundo parado. El fútbol parado... Lo tomo con paciencia, obedeciendo las indicaciones médicas y disfrutando momentos con la familia, algo que no es habitual para quienes trabajamos en esto", agregó el estratega argentino que hace unos años superó un tratamiento por cáncer.

"En esta situación uno no se puede plantear progresar, el objetivo es mantenerse. Es un error creer que cuando se vuelva a entrenar, después de tres semanas de ensayo colectivo, voy a arrancar como terminé jugando. Va a costar, por eso el mantenimiento físico y el equilibrio anímico son fundamentales", subrayó el entrenador en sintonía con lo que había manifestado Carlos Tevez, también referente de Boca, al comienzo de la semana.

"Hablo con amigos del fútbol que viven en España e Italia y los escucho con angustia, lo cual fortalece la convicción de que hay que quedarse en casa. Porque este virus produce muchas muertes", concluyó Russo.

El fútbol argentino se encuentra parado desde el 17 de marzo y todavía no tiene fecha de reinicio ni de vuelta a los entrenamientos por una pandemia de coronavirus que registra una curva pronunciada en ascenso de contagios desde hace tres semanas.