México albergará pruebas en fase 3 de vacuna francesa de la COVID-19

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habla durante una conferencia de prensa. EFE/ José Méndez/Archivo

México, 30 jul (EFE).- México albergará pruebas de la fase 3 de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la empresa francesa Sanofi-Pasteur, lo que facilitará su acceso a la vacuna resultante, informó este jueves el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

"Sanofi-Pasteur anuncia la incorporación de México a la fase 3 del protocolo para la vacuna contra Covid-19 que están desarrollando. Se harán pruebas en nuestro país y tendremos acceso temprano a la vacuna resultante. Agradecí el apoyo de Francia para lograrlo", expresó Ebrard en un mensaje a través de Twitter.

Posteriormente, el secretario de Relaciones Exteriores detalló ante la prensa que hace dos semanas habló con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, quien le prometió hacer lo posible para que en México se hicieran pruebas de la vacuna desarrollada por esta empresa privada.

En la fase tres de desarrollo se investigará la vacuna en 35.000 voluntarios a nivel global, una parte de ellos en México.

El canciller explicó que ello no implica "un compromiso de compra", dado que todavía se desconocen los resultados de la vacuna, pero señaló que albergar las pruebas "da una ventaja comparativa".

"No es lo mismo que tú estés participando en el protocolo a que te esperes a que se produzca. Entonces tiene, primero, esa ventaja que es conocimiento; la segunda es que te da la posibilidad de tener toda la información respecto a esa vacuna y no sólo la que te presenten; y, tercero, que te da acceso a la vacuna pues prácticamente ya desde ahora", celebró.

Además, dijo que se está trabajando para llegar a acuerdos similares con Estados Unidos, China y Alemania.

"Lo que es relevante es que nos hemos puesto como objetivo central que México tenga varios protocolos fase 3 lo más pronto posible. Este es el primero, es una muy buena noticia para México", opinó Ebrard.

México se encuentra en plena fase de reapertura económica a pesar de que la pandemia continúa con fuerza y ya acumula 45.361 decesos a y 408.449 contagios en el país.

Estas cifras sitúan al país latinoamericano como el cuarto del mundo con más muertos contabilizados y el sexto en cuanto a contagios.

Ebrard aseguró la semana pasada que México cuenta con los recursos necesarios para la adquisición de una futura vacuna contra el coronavirus, aunque no aclaró la cantidad que estaría destinada para ese fin.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores está buscando financiación de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) para cuatro proyectos mexicanos de vacuna contra la COVID-19. EFE

er/jth/cfa