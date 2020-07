Más de 900 denuncias de mujeres desaparecidas durante la cuarentena en Perú

En total, son 915 las denuncias acumuladas por desapariciones de mujeres y niñas adolescentes durante el periodo de aislamiento social decretado por el Gobierno, según datos publicados este miércoles por la Defensoría del Pueblo. EFE/Sergi Rugrand/Archivo

Lima, 29 jul (EFE).- Más de 900 denuncias de desapariciones de mujeres y adolescentes se han presentado en Perú desde el inicio de la cuarentena en Perú, que todavía continúa en varias regiones del país, según advirtieron este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo peruana.

La CIDH manifestó su preocupación e hizo un llamamiento al Estado peruano para que investigue los casos de manera diligente y con enfoque de género y cumpla "con su deber de protección integral de los derechos de las niñas adolescentes, en particular el derecho a una vida libre de violencia".

En total, son 915 las denuncias acumuladas por desapariciones de mujeres y niñas adolescentes durante el periodo de aislamiento social decretado por el Gobierno, según datos publicados este miércoles por la Defensoría del Pueblo en un comunicado.

Desde inicios de este año suman 2.415 las denuncias de mujeres desaparecidas en Perú (737 adultas y 1.720 menores de edad), una tendencia que se ha acelerado con la flexibilización de las restricciones movilidad social.

"Y con ello también ha aumentado la incertidumbre de los familiares por no saber qué sucedió finalmente con ellas ni cuál es su paradero", advirtió la Defensoría.

La institución defensora de los derechos ciudadanos recordó que "aún existen medidas pendientes que deben ser implementadas" para lograr una búsqueda efectiva de estas personas.

A LA ESPERA DE UN PORTAL

En concreto, mencionó el registro y portal de personas desaparecidas pendiente de crear por el Ministerio del Interior para identificar el número exacto de mujeres que continúan desaparecidas, saber cuáles han sido encontradas ya vivas o muertas y adoptar medidas preventivas para aquellas en situación de mayor riesgo.

Este portal también facilitará la intervención de organizaciones y miembros de la ciudadanía en la búsqueda de las personas afectadas por esta problemática, y proporcionará información fiable y en un lenguaje sencillo sobre cómo proceder ante estos casos.

Asimismo, la Defensoría insistió en su recomendación al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para incluir explícitamente la desaparición de mujeres cometida por personas particulares como una forma de violencia de género más dentro del Plan Nacional de Violencia contra la Mujer 2016-2021.

De acuerdo con la Defensoría, esto permitirá dar visibilidad a esta problemática y fortalecerá los servicios de atención integral en los Centros Emergencia Mujer (CEM) tanto de las víctimas como de los familiares; mientras que también fomentará la formulación y puesta en marcha de políticas públicas preventivas.

28 FEMINICIDIOS EN CUARENTENA

Durante el periodo de la cuarentena también se registraron en Perú 28 feminicidios, 32 intentos de feminicidio y 15 muertes violentas.

Además, según datos proporcionados por el MIMP, 226 niñas y adolescentes menores de edad fueron víctimas de abuso sexual desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.

En ese sentido, la Defensoría destacó la necesidad de que se agilicen las investigaciones para que las víctimas, tanto directas como indirectas, puedan obtener justicia y reparación. En el caso de las muertes violentas urge también que se tipifiquen adecuadamente.

La cuarentena por la COVID-19 comenzó el 16 de marzo en todo el país junto al cierre total de sus fronteras, toques de queda nocturnos y la prohibición del transporte interprovincial de pasajeros.

Desde el 1 de julio el confinamiento se levantó oficialmente en 18 de las 25 regiones del país, pero continúa en siete departamentos donde los contagios todavía no están en descenso (Áncash, Arequipa, Ica, Huánuco, Junín, San Martín y Madre de Dios).

Pese a la rápida respuesta de las autoridades para decretar estas medidas, Perú se ha convertido en uno de los epicentros mundiales de la COVID-19 al acumular más de 395.000 contagios y más de 18.600 muertes.