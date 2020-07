Mañanera AMLO: ‘Lo peor ya pasó’ pese a desplome del PIB en T2

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la contracción del PIB en el segundo trimestre ya se esperaba dado que los meses de abril y mayo fueron los más afectados por el impacto de la pandemia. El presidente dijo que es optimista y que espera una recuperación en el tercer trimestre.

El presidente dijo que hasta el miércoles, México solo había perdido 4,000 empleos en julio, en comparación con medio millón en abril. Mencionó la reactivación de la industria de la construcción y un aumento en el consumo de combustible como indicadores de una tendencia económica al alza.

Otros temas

López Obrador se va de gira la próxima semana nuevamente, viajando a los estados de Nayarit el martes, Sonora el miércoles, y Baja California Sur el viernes. El presidente dijo que probablemente viajará en vuelos comerciales

Se espera que los servidores públicos regresen a sus oficinas hasta octubre

Las remesas aumentaron en julio, según el presidente. No especificó si crecieron en comparación con el mes anterior o el mismo período del año pasado Economistas desconcertados por envíos de remesas de mexicanos

Un nuevo indicador para medir el crecimiento económico estará listo para fin de año, dijo López Obrador. El presidente ha dicho que este nuevo indicador medirá el desarrollo, no solo el crecimiento como lo hace el PIB, aunque no sustituirá a este último.

El ex-director de Pemex, Emilio Lozoya, revelará los nombres de altos funcionarios involucrados en acuerdos corruptos a medida que se desarrolla su juicio, dijo López Obrador. Un juez federal dijo que Lozoya sería procesado por los presuntos delitos de conspiración, lavado de dinero y soborno en un caso que involucra a la empresa Odebrecht. Los fiscales no solicitaron que Lozoya llevara acabo su juicio en prisión

El gobierno comenzará a realizar compras consolidadas de medicamentos en el extranjero y creará una compañía para distribuir medicamentos, equipos médicos y vacunas a diferentes instituciones de salud pública. El titular de esta nueva empresa será David León, quien previamente estuvo al frente de la agencia de protección civil de México

López Obrador dijo que respeta el voto de la Suprema Corte de Justicia contra una resolución que habría legalizado el aborto en el estado de Veracruz y habría abierto el camino para la despenalización en otros estados

López Obrador dijo que no hay “amiguismo” en el nombramiento de Isabel Arvide como cónsul de Estambul. El presidente fue severamente interrogado por nominar a una periodista que carece de experiencia diplomática NOTA: Arvide publicó un libro en 2013 en el que afirmaba haber tenido relaciones sexuales con poderosos políticos mexicanos, incluido un destacado miembro del actual gabinete de gobierno. En enero, Arvide solicitó abiertamente dinero al presidente durante su conferencia de prensa bajo la forma de publicidad gubernamental destinada a medios digitales emergentes, como el que ella dirigía en ese momento



Nota Original:Morning AMLO: ‘Worst Is Over’ Despite Historic GDP Plunge in 2Q

