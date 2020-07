La sueca Pia Sundhage cumple un año frente a la selección brasileña

En la imagen, la entrenadora de Brasil, Pia Sundhage. EFE/Sebastião Moreira/Archivo

Río de Janeiro, 30 jul (EFE).- La bicampeona olímpica Pia Sundhage cumplió este jueves un año como entrenadora de la selección femenina de fútbol con un balance positivo, al conseguir que la potencia sudamericana volviera a estar entre los diez mejores equipos del mundo en su categoría, informó la CBF.

Tras 11 juegos, seis triunfos, cuatro empates y una derrota, la entrenadora sueca logró que la Canarinha femenina regresara al Top 10 de la FIFA, en el que actualmente ocupa el octavo lugar.

"Es fútbol, es trabajo en equipo, es trabajo duro, es desafiante y también es muy divertido. Estoy entre personas inteligentes, hice nuevos amigos y me sentí abrazada y aceptada en Brasil como una mujer sueca que ama el fútbol. Por eso estoy muy agradecida", señaló Sundhage, citada en un comunicado de la Comisión Brasileña de Fútbol (CBF).

En su trayectoria, Sundhage, de 60 años, comandó las selecciones de China, Suecia y Estados Unidos, ganando con esta última dos olimpiadas (2008 y 2012).

La entrenadora sueca, la primera extranjera en dirigir a la selección femenina en Brasil, fue elegida como mejor técnica del fútbol femenino en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

Su misión es llevar a la selección femenina a los Olímpicos de Tokio, una labor que no abandona aunque tenga que hacerlo de manera remota por la pandemia del coronavirus.

Por la COVID-19, la entrenadora celebró su primer año frente a la Canarinha en Suecia, desde donde continua pendiente de sus pupilas con reuniones semanales para mantener la excelencia y concentrarse en las próximas olimpiadas.

"En este período en el que no tenemos juegos, estoy estudiando nuestros encuentros una y otra vez, también analizo los datos de los partidos, revaluando nuestros números", señaló.

"Estamos tratando de mantener al equipo unido y estaremos listos para los seis juegos hasta la final olímpica", agregó.