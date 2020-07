La recuperación en Francia puede superar las previsiones

PARÍS, 30 jul (Reuters) - La caída de la economía francesa podría no ser tan grave como se había previsto y la actividad en la segunda economía más grande de la zona euro podría volver a los niveles anteriores a la crisis a principios de 2022, ha dicho el gobernador de su banco central.

François Villeroy de Galhau dijo a la revista Paris Match que el Gobierno del presidente Emmanuel Macron debe gastar sabiamente para reconstruir la confianza en la economía. La confianza de los hogares y del sector privado será la clave para una recuperación relativamente rápida, según el gobernador.

"Nuestros pronósticos predicen una caída del 10% del PIB este año: puede ser un poco mejor, con un fuerte repunte posterior para recuperar, con suerte, el nivel de actividad anterior a la crisis a principios de 2022", dijo Villeroy en la entrevista publicada el jueves.

El Gobierno recurrió a un paquete de crisis por valor de 137.000 millones de euros, o más del 6% del producto interior bruto, para amortiguar el impacto inmediato de la epidemia, mientras que también se comprometió a garantizar 300.000 millones de euros en préstamos bancarios para ayudar a mantener las empresas a flote.

Después de las vacaciones de verano, presentará un paquete de estímulo de 100.000 millones de euros para impulsar la recuperación. Las decisiones de gasto tendrán que ser inteligentes, según Villeroy.

"El dinero público no es ilimitado", dijo. El 'lo que sea necesario' debe dar paso progresivamente al 'cuando sea necesario'".

Los hogares franceses tendrían unos ahorros de 100.000 millones de euros para finales de año. Pero para que ese dinero acabe llegando a la economía, es esencial que el Gobierno garantice que los impuestos no aumenten, y por supuesto que no se recorten, según Villeroy, ya que el Estado no puede permitírselo.

(Información de Richard Lough; editado por Alexandra Hudson; traducido por Tomás Cobos)