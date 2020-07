La gobernadora de Puerto Rico emitirá una nueva orden para frenar el contagio de COVID-19

En la imagen, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 30 jul (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunciará este viernes una nueva orden ejecutiva, la última de las cuales vence mañana, para ayudar a frenar la propagación de la COVID-19 en la isla y que incluirán "disposiciones de restricción".

En declaraciones realizadas durante su visita a una de las varias poblaciones que ha inspeccionado este jueves para ver las condiciones en que se encuentran varias localidades por el paso de la tormenta tropical Isaías, dijo que la idea habría sido anunciar las medidas hoy, pero debido a la emergencia meteorológica, lo hará mañana por la mañana.

Sobre la nueva orden ejecutiva la mandataria reveló que ya se había reunido con el grupo de trabajo médico y económico del gobierno.

La orden ejecutiva en vigor vence este viernes.

Actualmente hay un toque de queda entre las diez de la noche y las cinco de la mañana, las playas solo se pueden usar para hacer ejercicio y solo se puede vender alcohol hasta las siete de la tarde.

Los restaurantes estarán abiertos para el público siempre y cuando su ocupación esté por debajo del 50% de la ocupación máxima y no se permitirá la aglomeración de personas fuera del establecimiento.

Los comercios de venta al detal y al por mayor, al igual que los concesionarios de venta de vehículos no deberán tener más del 50% de la capacidad, al igual que los centros comerciales de exterior.

Están cerrados las discotecas, cines, salas de concierto, salones de juego, teatros, casinos, gimnasios y bares.

Las cifras del coronavirus en Puerto Rico no dan tregua y este jueves los datos reflejaron una subida general de casos positivos confirmados, que se aproximan a los 6.000, hospitalizaciones, personas conectadas a un respirador y fallecimientos.

Las hospitalizaciones entre ayer y hoy pasaron de 495 a 504 y el número de personas que precisan de un respirador por la enfermedad, saltaron de 37 a 40.

Sin embargo, las personas en intensivos bajaron de 66 a 63.

El total de muertes confirmadas suman 109 y las probables permanecen en 105, por lo que, el total de decesos es de 214.

El global de los resultados de casos positivos confirmados de la COVID-19 es de 5.920 y los probables 10.652.