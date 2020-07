La Comisión del Pacífico Sur convoca asamblea extraordinaria sobre la pesca ilegal

El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Luis Gallegos, adelantó el 27 de julio del 2020, que tenía intenciones de abordar con sus homólogos la Comisión del Pacífico Sur la presencia de una importante flota pesquera cerca de las aguas territoriales de Galápagos. EFE/Jordi Kuhs lugar/Archivo

Quito, 29 jul (EFE).- La Comisión Permanente del Pacífico Sur convocó este miércoles una asamblea extraordinaria para analizar la pesca ilegal a petición de Ecuador, que en las últimas semanas ha alertado de la presencia de una flota pesquera cerca de Galápagos.

Así lo informó la Cancillería ecuatoriana en una nota que precisa que el Comité, CPPS, condenó la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en aguas internacionales, acogiendo la propuesta de Ecuador, a la que se sumaron sugerencias de Colombia, Chile y Perú.

En el encuentro virtual, los integrantes del organismo acordaron convocar urgentemente a una asamblea extraordinaria para adoptar posibles acciones para afrontar este tipo de amenazas, cita de la que aún no se ha informado la fecha.

También reafirmaron su compromiso con la conservación del océano y una pesca sustentable, según los instrumentos internacionales que existen para su desarrollo y en cumplimiento de las medidas de conservación de los Organismos Regionales de Ordenamiento Pesquero.

La presencia de flotas de bandera extranjera en las inmediaciones de las zonas económicas exclusivas (ZEE) del archipiélago ecuatoriano llevaron a la Cancillería a presentar una propuesta destinada a conseguir una coordinación más efectiva y conjunta de los países ribereños del Pacífico en este ámbito.

El objetivo es integrar esfuerzos para la conservación y uso sostenible de los recursos marinos y combatir la pesca ilegal.

En ocasiones anteriores, la CPPS se ha pronunciado sobre esta cuestión, como lo hizo en octubre de 2017, tras la captura de un buque chino cargado con especies protegidas en las Islas Galápagos.

El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Luis Gallegos, adelantó el lunes que tenía intenciones de abordar con sus homólogos la Comisión del Pacífico Sur y de manera personalizada la presencia de una importante flota pesquera con barcos de bandera china, liberiana y panameña, entre otras nacionalidades, cerca de las aguas territoriales de Galápagos.

Ecuador ha elevado una instancia de advertencia a la Embajada china en Quito, así como a través de su legación en Pekín, en la que reiteró que si los pesqueros entran en la ZEE que rodea el archipiélago, "serían objeto de una retaliación".

En la última semana, el Gobierno ecuatoriano ha advertido a China que hará respetar su soberanía marítima alrededor del archipiélago, situado a unos 1.000 kilómetros de la costa continental, ante la proximidad de más de 250 embarcaciones.