Jiménez ante su torneo nº 707: "No sé si quiero ampliar el récord"

El golfista español Miguel Ángel Jiménez. EFE/Víctor Lerena/Archivo

Redacción Deportes, 29 jul (EFE).- El golfista español Miguel Ángel Jiménez batirá este jueves, con 707, el récord de torneos disputados en el Circuito Europeo cuando tome la salida en el tee del uno en el Hero Open, y este miércoles ha afirmado que no sabe si quiere ampliar esta plusmarca que desde la semana pasada comparte con el escocés Sam Torrance.

El español, de 56 años y ganador de 21 títulos en el Tour Europeo, afirma en declaraciones a la web del circuito: "Es increíble. Nunca piensas, cuando empiezas, lo que vas a conseguir. Con el paso de los años tengo algunos récords diferentes, y ahora éste, tras empatar con Sam Torrance la semana pasada".

"Han sido 32 años moviéndome alrededor del mundo jugando en diferentes circuitos. Llegar a este punto y mirar hacia atrás es increíble. Tantos jugadores en estos 32 años. He jugado con Seve (Ballesteros) -nuestro mentor-, Gary Player, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Tiger, Phil Mickelson... Todas las diferentes generaciones. Y ahora con los nuevos que vienen", agrega.

Jiménez cree que "durante estos 32 años ha sido increíble". "No sólo por los 707 torneos que alcanzaré esta semana. Nunca piensas en cuántos torneos jugarás en tu vida. Sabía que en el último par de años, por la forma en que estoy jugando y sintiendo en el campo de golf, que éste sería el próximo objetivo, y aquí estamos", agrega.

"Mirando hacia atrás, teniendo reflexiones, he tenido algunas experiencias agradables. Tuve mi primera victoria en 1992 en el Piaget Open en Bélgica. Fui capitán asistente de Seve en 1997 en Valderrama antes de jugar mi primera Ryder Cup en 1999. Mirando hacia atrás, tantas cosas grandes... Ganar cuatro veces en Hong Kong, ganar en 2008 en Wentworth, el torneo insignia del Tour Europeo. El primer español en ganar lo que entonces era el Volvo Masters en Montecastillo... Una vida hermosa", recuerda el malagueño.

"No sé si quiero ampliar el récord. Jugaré la semana que viene y jugaré en Valderrama cuando vuelva dentro de unas semanas. Después de la semana que viene iré a América a jugar un par de torneos y luego volveré a Valderrama, pero no tengo el objetivo de añadir más torneos. El objetivo era conseguir el récord y los torneos que se avecinan estarán bien", afirma.