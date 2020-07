"Inés del alma mía", aventura y pasión en la conquista del Nuevo Mundo

Imágenes cedidas por Amazon Prime Video de la serie "Inés del alma mía".

Madrid, 30 jul (EFE).- La historia real de Inés Suárez, una conquistadora nata con alma de guerrera que se atreve a aventurarse en una expedición al Nuevo Mundo, llega este viernes a Amazon Prime a través de la serie "Inés del alma mía", adaptación de la novela homónima de Isabel Allende que protagonizan Elena Rivera y Eduardo Noriega.

El sur de Chile, una tierra desconocida y salvaje para el naciente imperio español de principios del siglo XVI, es testigo de las ansias de oro y riquezas de las expediciones de conquistadores que lograron sublevar a las poderosas civilizaciones inca y azteca.

En aquel contexto de guerra y de ocupación por parte de los conquistadores españoles, surge la figura Inés Suárez, una mujer con una apasionante historia por contar. Una historia que Isabel Allende recoge en su novela "Inés del alma mía" y que este viernes llega a Amazon Prime Video a través de la adaptación televisiva coproducida por RTVE, Boomerang TV y Chilevisión.

Elena Rivera, que da vida a la extremeña Inés, y Eduardo Noriega, que pondrá rostro a Pedro de Valdivia -quien compartirá una aventura tanto amorosa como expedicionaria con Inés- hablan del proyecto en una entrevista con Efe describiéndolo como una "oportunidad única" en sus carreras.

"Creo que un proyecto así sólo te ocurre una vez en la vida. Poder recrear a Inés Suárez, con ese carácter, esa manera de ver la vida, que era una adelantada a su tiempo y una conquistadora nata, una guerrera, ha sido un regalazo", argumenta Rivera, a quien también veremos próximamente en la serie de Atresmedia "Alba".

Su compañero de reparto, Noriega, comenta: "Es un proyecto que te toca pocas veces en la vida, muy emocionante y un reto como actores", destacando asimismo las dificultades sufridas a lo largo del rodaje: "Cada día surgían imprevistos y no sabíamos si íbamos a terminar de rodar la secuencia".

La situación en la que vivía Santiago de Chile en el momento en el que grabaron la serie provocó que tuvieran que "parar el rodaje", cuenta Noriega, quien habla también de la impresión de imaginar a aquellas expediciones cruzando el desierto de Atacama hace 500 años.

"Cuando estábamos en el desierto de Atacama nos mirábamos y decíamos '¿cómo es posible que aquella gente hiciera este viaje hace 500 años?'", apunta el actor, quien reconoce haberse empapado de la novela de Allende y las cartas -que aún se conservan- que Pedro de Valdivia le enviaba a Carlos V para "descifrar" a su personaje.

En esa misma línea, Rivera habla de la importancia de la novela de Allende así como de los ensayos previos al rodaje: "Ayudó mucho que tuviéramos, antes de rodar, unas semanas de ensayos. Eduardo y yo no nos conocíamos y había que crear esa historia de amor, tan pasional, tan fuerte que se ve desde el primer encuentro entre ellos".

Resulta interesante ver el poder de una superproducción internacional como es "Inés del alma mía" en la que, como destacan Jorge Redondo, productor ejecutivo, y el equipo técnico, artífice de la reconstrucción de la ciudadela que levantan Inés y Pedro en Chile, se consigue dejar una huella real.

Una de las anécdotas de este proyecto fue, precisamente, que las universidades del país pidieron al equipo de la serie que dejara en pie la reconstrucción de la ciudadela en Chile para poder ir allí a estudiarla con los alumnos, algo que da valor al poder de la industria audiovisual.

Hablando de la importancia del papel de Inés Suárez en la historia, Rivera hace hincapié en el hecho de es una mujer "adelantada a su tiempo" que "lucha por tener la vida que ella quiere" y es precisamente eso lo que quiere que el público reciba de ella.

"En una primera impresión parece que Inés siempre se mueve por el amor del hombre y siempre necesita al hombre. Sin embargo, ella es la que elige, es una mujer empoderada. No por el hecho de querer vivir el amor con un hombre es menos independiente ni liberal", desarrolla la actriz.

"Tiene carácter y llega incluso a dominar la expedición", con esas palabras se resume, de manera práctica y sencilla, la figura de una "conquistadora nata", como dice Rivera, de la que Allende (afortunadamente) supo observar su valía y en la que ahora esta serie de ocho capítulos vuelve a poner el foco como parte fundamental de la historia de España y Chile.

Patricia Muñoz Sánchez