Golfista mexicana Gaby López da positivo por covid-19 y se retira del Drive On Championship

La golfista mexicana Gaby López no participará en el torneo Drive On Championship de la LPGA que se jugará esta semana en Ohio, Estados Unidos, debido a que ha dado positivo por covid-19.

"Como parte del proceso de pruebas de la LPGA, fui informada que di positivo de covid-19 y me he retirado del torneo Drive On Championship de esta semana", informó Gaby López en sus redes sociales.

El LPGA Drive On Chamapionship se disputará del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto, y marcará la reactivación del Tour luego de la cancelación de nueve eventos de su calendario 2020 desde febrero a causa de la pandemia de coronavirus.

Ubicada en la posición número 44 del ránking mundial con 1.942 puntos, la golfista mexicana se mostró optimista de volver pronto a la actividad.

"Me he sentido bien y tengo síntomas leves. Estoy aislada y trabajando con el Tour y oficiales de salud local", apuntó Gaby López.

La semana pasada, López, de 26 años, se practicó una prueba para detección de covid-19 y el resultado fue negativo; esta semana dio positivo tras la realización de un nuevo examen.

"Les deseo lo mejor en el torneo de esta semana y espero con ansias volver a jugar en el Tour", expresó la mexicana.

