Genoveva Casanova y Gonzalo Vargas Llosa vuelven a verse

MADRID, 30 (CHANCE)



La ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo está muy afectada por el último giro que ha dado la noticia sobre la separación de Paloma y Ponce y que la pone a ella en el ojo del huracán señalándola como tercera en discordia. Aunque estos rumores ya han cesado y ha dejado claro que ella no tiene nada que ver con esa ruptura, Genoveva Casanova no lo ha pasado bien estas semanas.



Genoveva, continúa con su vida y se apoya en amigos para superar estos duros momentos. A principios del mes de julio la vimos de cena con Gonzalo Vargas Llosa, hijo del Premio Nobel y con quien la mexicana mantuvo una relación que empezó en el año 2010 y que terminaba en 2011 a causa de la distancia.



Y es que parece ser que Gonzalo Vargas Llosa es el hombro en el que se está apoyando Genoveva Casanova en esto momentos tan difíciles porque les hemos vuelto a ver juntos. Ya sabemos que los dos tienen una magnifica relación desde que rompieron su noviazgo, así que, qué mejor que un buen conocido para desahogarse y contarle sus confidencias más privadas.