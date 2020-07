Fútbol.- Competición deniega la recusación del instructor presentada por el Fuenlabrada

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no ha admitido la recusación del instructor del expediente abierto al CF Fuenlabrada por el positivo por coronavirus de varios jugadores que provocó el aplazamiento del partido contra el Deportivo, correspondiente a la última jornada de LaLiga SmartBank, solicitada por el club madrileño.



En el fallo, firmado por la presidenta de dicho comité, Carmen Pérez, Competición no admite la recusación del instructor del expediente al Fuenlabrada, Ricardo Esteban Díaz Sánchez, "por no concurrir ninguno de los motivos legalmente establecidos, ni razones objetivas que permitan sostener la quiebra de la imparcialidad exigida a aquel".



En su recusación, el Fuenlabrada habría alegado la presunta vinculación del instructor con un miembro de la Directiva del Deportivo de la Coruña, pero Competición no ha hallado argumentos sólidos para la recusación del encargado de resolver el expediente abierto al club madrileño.



Tras esta decisión, el Comité de Competición ha decretado que se reanude el expediente, con lo que volverán a ser citados a declarar vía telemática, entre otros, el presidente y entrenador del Fuenlabrada, Jonathan Praena y José Ramón Sandoval, el futbolista Hugo Fraile, el médico del equipo, Juan Manuel Blanco, y el representante Rodrigo Fernández.