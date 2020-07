Fiscalía de Guatemala busca evitar jura al Parlacen de hijos de Martinelli

Luis Enrique Martinelli, hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, asiste a una audiencia en un tribunal en Guatemala. EFE/ Esteban Biba /Archivo

Guatemala, 30 jul (EFE).- El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala interpuso este jueves un recurso legal para evitar la juramentación al Parlamento Centroamericano de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), quienes pretenden obtener inmunidad ante un pedido de extradición en su contra de Estados Unidos por lavado de dinero.

La Fiscalía explico en un comunicado de prensa que presentó un amparo en contra de la presidenta del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Nadia de León Torres, en "virtud de la amenaza cierta, real e inminente" de la juramentación de los hermanos Martinelli Linares por parte de la misma De León Torres.

El recurso legal ante la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, solicita que "se ordene a la presidenta del Parlamento Centroamericano no llevar a cabo la juramentación de los señores Martinelli Linares, a efecto de evitar el fraude de ley que pretenden".

De lo contrario, advirtió la Fiscalía, se "estarían transgrediendo los principios de seguridad, certeza jurídica y el principio de legalidad" de la Constitución guatemalteca y un "fraude de ley" para evitar su envío a Estados Unidos, donde hay "investigaciones del orden penal en su contra".

Los hijos de Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, fueron detenidos el pasado 7 de julio en Guatemala por una orden de extradición en su contra de EE.UU. cuando se preparaban para tomar un vuelo privado de vuelta a Panamá.

Ambos habían sido elegidos en 2019 como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano por Panamá pero no fueron juramentados, por lo que según diversas fuentes carecen de inmunidad como legisladores del ente regional.

La juramentación ante el Parlamento Centroamericano supuestamente les garantizaría la inmunidad buscada para esquivar las acusaciones y detención en su contra, aunque fuentes consultadas en Guatemala ven poco probable su liberación incluso en tal caso frente al pedido de extradición de Estados Unidos.

La junta directiva del Parlacen indicó la semana pasada en un oficio interno -filtrado a la prensa- que la juramentación de los hermanos Martinelli dependía de la bancada panameña en el ente regional, compuesta por 20 legisladores.

El lunes por la noche, sin embargo, la directiva de la bancada panameña precisó que no tomará juramento de los hijos de Martinelli y el martes el Parlamento Centroamericano confirmó la información mediante una nota de prensa.

Independientemente de ello, la defensa de los hermanos Martinelli Linares solicitó el lunes ante una corte guatemalteca la "liberación inmediata" de ambos, pues, según argumenta, cuentan con inmunidad como diputados electos.

ADVERTENCIA ESTADOUNIDENSE

El mismo martes, el subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, manifestó su rechazo al uso del Parlacen como "un escudo" en contra de acusaciones legales.

"A individuos dentro del Parlacen les gustaría usar la membresía como un escudo para bloquear la extradición a Estados Unidos de criminales imputados", aseguró Kozak en declaraciones reproducidas por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

Uno de los abogados de los hermanos Martinelli Linares, Denis Cuesy Lessing, insistió en que sus representados se encuentran "detenidos ilegalmente" en el país centroamericano.

Los dos hijos de Martinelli fueron arrestados en Guatemala a petición de un tribunal de Nueva York por corrupción en la trama de la constructora brasileña Odebrecht y están a la espera de definir si situación jurídica con respecto a la extradición.

Ambos están acusados de intermediar entre 2009 y 2014 en el pago de 28 millones de dólares por parte de Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango, según el Departamento de Justicia estadounidense.

Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 40 años, y Luis Enrique, de 38, se encontraban en paradero desconocido desde hace aproximadamente un año hasta su captura en Guatemala antes de tomar un vuelo de vuelta a su país, donde también son buscados por la ley por corrupción.

Los hermanos guardan prisión en la cárcel dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, al noreste de la Ciudad de Guatemala, junto a otros 250 presos de alto perfil como el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015), encarcelado por acusaciones de corrupción.