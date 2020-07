El líder Puebla recibirá al Cruz Azul en inicio de la segunda jornada

El jugador Erick Aguirre de Pachuca (i) disputa el balón con Saniel Arreola de Puebla (d), durante un encuentro en el estadio Hidalgo de la Ciudad de Pachuca (México). EFE/Archivo

México, 30 jul (EFE).- El líder Puebla recibirá este viernes al Cruz Azul, que no pierde un partido desde enero, en uno de los encuentros más llamativos de la segunda jornada del Apertura 2020 del fútbol mexicano, bautizado por la Liga como torneo Guardianes.

El Puebla goleó por 1-4 al Mazatlán FC el pasado lunes y con eso garantizó convertirse en el primer puntero del campeonato, por mejor diferencia de goles que Tigres UANL, Monterrey, Tijuana, Cruz Azul, Pumas UNAM y América, los otros ganadores de la fecha uno.

Dirigido por el entrenador peruano Juan Reynoso, el Puebla no cuenta con un plantel tan completo, pero se ha propuesto clasificarse a la liguilla de los ocho mejores y de momento empezó de la mejor manera, con una explosión ofensiva ante el Mazatlán, recién llegado a la Primera división.

"Cruz Azul ganó la Copa por México y antes tuvo un extraordinario torneo, así que es el favorito, pero nosotros venimos de un resultado positivo. Ellos van a salir a buscar goles, sin embargo nuestra defensa está bien", advirtió el centrocampista paraguayo Osvaldo Martínez, anotador de uno de los goles el lunes.

Los Azules del entrenador uruguayo Roberto Dante Siboldi no contarán con su principal goleador, el uruguayo Jonathan Rodríguez, suspendido, aunque el equipo cuenta con delanteros de clase como el argentino Milton Caraglio y el mexicano Santiago Giménez, capaces de sustituir al ausente.

El Juárez FC, que sacó un empate 1-1 en casa del San Luis el pasado lunes, recibirá al Necaxa, goleado 0-3 por los Tigres UANL, en el otro duelo de este viernes.

En la jornada sabatina, Tigres UANL y América, dos de los favoritos para alcanzar la liguilla, defenderá sus invictos como locales, los "felinos" ante el Tijuana y el Tigres ante el Pachuca.

Santos Laguna recibirá al Guadalajara en uno de los mejores encuentros del domingo, día que tendrá otros dos desafíos, el del San Luis, sucursal del Atlético de Madrid, en casa del Toluca y el del Querétaro, en su estadio ante el Mazatlán.

La jornada concluirá el lunes con el debut como visitante del campeón Monterrey en casa del León y la visita de los Pumas UNAM al Atlas.

Partidos de la segunda jornada:

31.07: Puebla-Cruz Azul y Juárez FC-Necaxa.

01.08: América-Tijuana y Tigres UANL-Pachuca.

02.08: Toluca-San Luis, Querétaro-Mazatlán y Santos-Guadalajara.

03.08: Atlas-Pumas UNAM y León-Monterrey.