El BCE dice que la regulación temporal de empleo ha frenado el alza del paro

Edificio del Banco Central Europeo en Francfurt, Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK/Archivo

Fráncfort (Alemania), 30 jul (EFE).- Los programas de regulación temporal de empleo en la zona del euro han frenado el aumento del paro como consecuencia de la crisis del covid-19 y pueden ayudar a que el mercado laboral se recupere con más rapidez, según el Banco Central Europeo (BCE).

Pero el BCE prevé que no todos los trabajadores acogidos a estos programas puedan volver a sus empleos anteriores y por ello espera "un nuevo aumento del desempleo en la zona del euro en el corto plazo".

"El uso generalizado de programas de regulación temporal de empleo en la zona del euro es uno de los principales factores que explican la tímida respuesta inmediata a la crisis del covid-19 observada, en general, en el mercado de trabajo", dice el BCE en su boletín económico, publicado hoy.

"Todos los países de la zona han introducido programas de regulación temporal de empleo que han logrado limitar los despidos, sostener las rentas y facilitar la reducción efectiva de los costes salariales de las empresas", apostilla el BCE.

Estos programas han desempeñado un papel importante para ayudar a las empresas a reducir sus necesidades de liquidez y les ha permitido reanudar la actividad con mayor rapidez tras el período de confinamiento manteniendo intacta la relación laboral durante ese período.

El BCE dice que "el número de trabajadores sujetos a programas de regulación temporal de empleo en los países de la zona del euro carece de precedentes".

Han sido 10,6 millones de empleados en Alemania (el 26 % del total de trabajadores del país), 12 millones en Francia (el 47 %), 8,1 millones en Italia (el 42 %), 3,9 millones en España (el 23 %) y 1,7 millones en los Países Bajos (el 21 %), según las solicitudes de las empresas para acogerse a estos programas.

"Si se tiene en cuenta el número de trabajadores acogidos a programas de regulación temporal de empleo, la tasa de paro en la zona del euro se habría situado en niveles mucho más elevados", según el BCE.

Los programas de regulación temporal de empleo sostienen el empleo y limitan el incremento de la tasa de paro en la zona del euro.

"Estas medidas pueden contribuir a que el mercado de trabajo se recupere con más rapidez, ya que permiten que las empresas y los trabajadores reanuden su actividad sin el largo y costoso proceso de búsqueda y de emparejamiento que tendría que llevarse a cabo si la relación laboral hubiese cesado", considera el BCE.

Asimismo, la catalogación de algunos trabajadores parados como inactivos podría afectar también a las estadísticas de paro y presionar a la baja la tasa de paro en la zona del euro.

La entidad dice en su boletín económico que esta característica también se plasma en el menor aumento del desempleo en Europa por las medidas de contención en comparación con las cifras en EE.UU.

Otra diferencia con EE.UU. es que ahí "los trabajadores sujetos a una suspensión temporal de empleo se consideran desempleados", mientras que, en la zona del euro, las personas acogidas a programas de regulación temporal de empleo permanecen en la plantilla y no se consideran parados.

Los trabajadores que pierden su empleo o que previamente estaban desempleados no deben considerarse población activa si no buscan empleo de forma activa o no están disponibles para trabajar de inmediato, según la definición de desempleo de la Organización Internacional del Trabajo.

"El moderado aumento de la tasa de paro hasta finales de mayo contrasta de forma acusada con los indicadores de actividad económica", según el BCE.

El incremento de la tasa de paro hasta finales de mayo fue menor de lo que cabría esperar en virtud de su relación histórica con el PIB (producto interior bruto).

En EE.UU., entre enero y mayo de 2020, el número de trabajadores del sector no agrícola se redujo en 19,5 millones y la tasa de desempleo se incrementó en 9,8 puntos porcentuales.