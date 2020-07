EEUU/China.- China acusa a EEUU de "amenazar sin pruebas a empresas chinas" por la investigación a 'Tik Tok'

13/11/2019 Aplicación de telefonía móvil 'Tik Tok' POLITICA INTERNACIONAL Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de China ha acusado este jueves a Estados Unidos de "amenazar sin pruebas a empresas chinas" tras el anuncio de Washington sobre la apertura de una investigación a 'Tik Tok' por motivos de seguridad nacional.



"Sin pruebas, Estados Unidos amenaza a una compañía china a raíz de una presunción de culpabilidad, revelando su hipocresía en el llamado 'respeto a la justicia y las libertades'", ha criticado Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático.



Así, ha señalado que "esto es una violación de los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre apertura, transparencia y no discriminación" y ha agregado que "no beneficia a los intereses del pueblo y las compañías estadounidenses".



"Pedimos a algunos en Estados Unidos a que escuchen las voces de la comunidad internacional, generen un ambiente de mercado abierto, justo y no discriminatorio para las entidades de todos los países, incluido China, y dejen de politizar el comercio y los asuntos comerciales", ha manifestado.



En este sentido, ha recalcado que "esto afecta a la imagen y la credibilidad de Estados Unidos" y ha recordado que "los gobiernos y los medios de algunos países han recalcado que no debe haber dobles raseros en lo relativo a las redes sociales".



"El software y las 'app' de China satisfacen las necesidades de la población y la demanda del mercado, dan opciones diversificadas y ayudan a los mercados de redes sociale sen todos los países a crecer de forma sólida", ha dicho Wang, quien ha incidido en que "el Gobierno chino siempre pide a las empresas chinas que cumplan las leyes y las regulaciones cuando hacen negocios con países extranjeros".



La investigación contra 'Tik Tok', propiedad de la china ByteDance, está siendo llevada a cabo por el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos, que hará recomendaciones al presidente, Donald Trump, sobre si la 'app' supone un riesgo a la seguridad nacional y por ello debe ser prohibida.



Por su parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha resaltado que Washington está "analizando" la posibilidad de prohibir la aplicación, recientemente prohibida por India tras un enfrentamiento fronterizo entre los ejércitos de ambos países.