Economía.- Mapfre se mantiene como el mayor grupo asegurador internacional en Latinoamérica

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Mapfre se consolidó como el mayor grupo asegurador internacional en Latinoamérica durante 2019, con una cuota de mercado del 5,7%, y el tercero en el ranking global, solo por detrás de las brasileñas Bradesco (6,6%) y Brasilprev (6,5%), según informó en un comunicado.



La aseguradora explica que su volumen de primas en 2019 registró una cifra de 8.729 millones de dólares (7.432 millones de euros), lo que se traduce en un aumento del 3,3% con respecto a 2018.



En este crecimiento del grupo ha influido "de manera importante" el fortalecimiento del negocio que desarrolla en México, con una subida del 78%, con la renovación de la póliza bienal integral de daños de Petróleos Mexicanos (Pemex), por un importe de 502,9 millones de dólares (428,2 millones de euros) en junio del año pasado, y con el acuerdo de bancaseguros firmado en marzo de 2019 con la entidad financiera Actinver.



En el sector no vida, Mapfre se afianzó como líder en el continente, con una cuota del 7,5%, tres décimas más que el año anterior y más de tres puntos porcentuales que la segunda en el ranking, que es Zurich, con un 4,2%. En concreto, la española experimentó un crecimiento de primas no vida en la región del 2,82%, hasta los 6.222 millones de dólares (5.296 millones de euros)



El sector asegurador en la región aumentó un 1,7% en 2019, hasta los 153.100 millones de dólares (130.290 millones de euros), impulsado por el rendimiento en los seguros de vida, que crecieron un 5,1%, en contraste con la desaceleración del 1% en el tramo no vida, con 82.579 millones de dólares (70.290 millones de euros).



Los 25 mayores grupos aseguradores incluidos en el ranking de 2019 ingresaron 100.305 millones de dólares (85.388 millones de euros), el 65,5% del total de primas de la región, lo que supone un crecimiento del 4,8% con respecto al año anterior.



Con estos datos, la región recuperó la tendencia de crecimiento del valor de las primas llevado a cabo durante la última década, siendo tres de los cinco primeros grupos (Brasilprev, Zurich y CNP Assurances) los que más aportan a dicho incremento.



El tamaño de este mercado a diciembre de 2019 era de 70.533 millones de dólares (60.030 millones de euros), un 5,1% más que el año anterior. Entre otras circunstancias, el ramo de vida se ha visto beneficiado por el crecimiento en moneda local y en dólares de Brasil y México, países que, en conjunto, representan el 74,6% del mercado regional en dicho segmento.