30/07/2020



MADRID, 30



Después del enfrentamiento que tuvieron Isa Pantoja y Anabel Pantoja, han sido muchos los comentarios que han recibido ambas por la relación que mantienen las dos primas. Cómo no, Dulce habló para Sálvame y confesó estar muy disgustada con los ataques de la sobrinísima hacia 'su niña'. Ahora, mucho más tranquila, la niñera de Cantora ha hablado y parece que ha querido tender puentes con la colaboradora de Sálvame.



Dulce ha mostrado su intención de acercar posturas con Anabel Pantoja y por eso fue a Sálvame, con lo que no contaba es con que la colaboradora de Sálvame abandonase el plató: "Yo venía en son de paz y me la he encontrado muy brava".



Otra de las cosas de las que se ha hablado en los últimos tiempos es de la relación que mantiene actualmente con Isa Pantoja y es que a pesar de los rumores de que las dos se han distanciado, Dulce asegura que la relación es buena: "Divina". En cuanto a cómo le va todo, la niñera nos ha confesado que: "Todo muy bien".



Tendremos que esperar a que pase el tiempo para ver si realmente Dulce quiere arreglar sus diferencias con Anabel Pantoja, pero lo cierto es que está complicado, ya que la sobrinísima no olvida, ni perdona, todo lo que ha dicho de su familia a lo largo de los últimos años en los platós de televisión.