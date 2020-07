Dos mil niños yazidíes liberados del grupo EI padecen consecuencias psicológicas (Amnistía)

La oenegé Amnistía Internacional alertó este jueves sobre la suerte de 2.000 niños yazidíes, liberados del yugo del grupo yihadista Estado Islámico (EI) pero que tienen que enfrentar solos el trauma y las heridas, físicas y psicológicas.

Según un nuevo informe de la oenegé, 1.992 niños de esta comunidad kurdohablante, perseguida por el EI, que la considera hereje, regresaron con sus familias tras haber sido "secuestrados, torturados, forzados a combatir, violados" durante los tres años de mandato del grupo EI en el norte de Irak (2014-2017).

"Si bien su pesadilla terminó, todavía viven tiempos difíciles: su salud física y mental debe ser la prioridad para que se reincorporen de verdad en su familia y en su comunidad", subrayó Amnistía Internacional, que realizó entrevistas con decenas de niños yazidíes.

Algunos tienen miembros amputados, otros tienen pesadillas. Además, tienen que enfrentar el reto de acercarse a una comunidad, la suya, que los yihadistas les forzaron a odiar.

Muchos, que fueron raptados de pequeños, no hablan kurdo, sino árabe, y a algunos les cambiaron el nombre.

Amnistía Internacional cita a uno de los entrevistados, Sahir (nombre ficticio), que fue enrolado por la fuerza cuando tenía 15 años "so pena de muerte". A su vuelta, afirma, "solo quería que alguien me dijera: 'estoy aquí para ti', pero eso nunca sucedió".

Las chicas, por su parte, sufrieron violaciones o quedaron embarazadas, y todavía hoy pagan las consecuencias.

"No quería tener un hijo de ese hombre, no quiero volver a verlo nunca más, pero quiero a mi hijo", dijo Janane (nombre ficticio), de 22 años, mientras que las máximas autoridades religiosas yazidíes vetan a cualquier niño nacido de un padre no yazidí.

"Estas mujeres fueron reducidas a la esclavitud, torturadas y violadas. No deberían sufrir más", denunció Matt Wells, de Amnistía Internacional.

Ahora, los niños deberían poder volver a la escuela, asegura la oenegé, que subraya que decenas de miles de yazidíes continúan viviendo en campos de refugiados.

Un desafío importante para las familias, que se arruinaron para pagar los miles de euros de los rescates y recuperar a sus hijos, destaca Amnistía Internacional.

sbh/awa/jvb/gma