Desempleo junio; mercados globales caen: Colombia Hoy

En Colombia, el DANE publicará los datos de desempleo de junio, en donde analistas encuestados por Bloomberg esperan que la tasa desocupación urbana se haya ubicado en 24%, levemente por debajo del 24,5% del mes anterior. Mientras tanto, la tasa nacional de desempleo fue 21,4% en mayo y 9,44% en junio de 2019.

El Congreso estudiará una propuesta que permitiría a los trabajadores acudir a sus ahorros de pensiones, a medida que millones de personas pierden sus empleos en medio de la pandemia. El proyecto de ley enviado al Congreso por Harry González, representante a la Cámara del Partido Liberal, permitiría a algunos ahorradores un retiro único de hasta 10% de sus ahorros de pensión. Chile y Perú aprobaron recientemente medidas similares.

El gobierno presentó al Congreso el presupuesto de 2021 por un monto total de 314 billones de pesos (USD84.717 millones), y que incluye la venta de activos por 12 billones de peso.

El peso se apreció por segundo día en la semana, ganando 0,5% el miércoles a 3.706,40 por dólar.

El miércoles se reportaron 8.670 casos nuevos de coronavirus y se registró un récord diario de muertes con 380. Con esto, el número de casos confirmados totales subió 3,2 % a 276.055 frente al día anterior y las muertes llegaron a 9,454.

A las 7:11am, éste era el desempeño de los principales índices:MXN +0,8% vs USD a 22,1426BRL +0,7% vs USD a 5,2052EUR -0,4% vs USD a 1,175Futuros crudo WTI -1,9% a $40,5Futuros crudo Brent -1,6% a $43,06Índice Bloomberg Commodities -0,9%S&P 500 Futuros -0,2%STOXX Europe 600 -1,3%Shanghai SE Composite -0,2%

INTERNACIONAL:

La economía de Alemania reportó su mayor contracción en al menos medio siglo en el segundo trimestre, delineando la magnitud del desafío que enfrenta Europa después de los daños de las restricciones que causó virus y que azotaron a las empresas y los hogares La caída del 10,1% en la producción en la economía más grande de la región es un presagio de peores cifras en otros lugares como España, Francia e Italia que probablemente informarán contracciones aún más profundas el viernes

En América Latina, la economía de México se hundió más que nunca en el segundo trimestre, poniendo en duda el ritmo de la recuperación y planteando un grave desafío al presidente Andrés Manuel López Obrador El PIB en los tres meses hasta junio cayó un 17,3% en comparación con el trimestre anterior, según datos preliminares. El resultado, el peor en datos desde 1993, fue ligeramente peor que la estimación mediana de una caída del 17% de los economistas encuestados por Bloomberg



PARA ESTAR PENDIENTE:

En Colombia: 10am: Desempleo urbano junio, est. 24%; previo 24,5%; Desempleo nacional: previo 21,4% Subastas: Operaciones de expansión incluyen repos de 1 día por COP6 billones, de 1 año por COP1 billón y de 32 días por COP1 billón

Esta semana: Julio 31: BanRep decisión tasas; 24 de 25 analistas estiman -25pbs a 2,25% y un analista prevé estabilidad Exportaciones FOB

Internacional: 7:30am: EE.UU. PIB anualizado 2T A; t/t est. -34,5%, anterior -5% 7:30am: EE.UU. solicitudes iniciales de subsidios al desempleo julio 25; est. 1,45m, anterior 1,42m

Agenda Fed: No tienen previstos eventos públicos el resto de la semana

Agendas relevantes: Suramérica EE.UU. México Brasil Europa



NOTICIAS:

Colombianos podrían retirar ahorro pensional por proyecto de ley

Producción petróleo Colombia cayó 0,3% m/m a 729.905 b/d en junio

América Latina apunta a ahorro pensional como alternativa de bienestar

Noticias destacadas de los principales diarios de América Latina

COMENTARIO:

Bank of America ahora espera que América Latina se contraiga 8,2% este año y recupere solo 3,5% en 2021 En el caso de Colombia, el banco de inversión espera una contracción de 7,5% este año y un crecimiento de 4% el próximo año “El gobierno colombiano ha estado manejando la pandemia de manera más eficiente que sus pares de Latam, lo que ha permitido una reapertura más rápida de las actividades, a pesar de que una recuperación en los casos recientemente ha llevado a algunas ciudades a endurecer las restricciones”, escribe el analista Alexander Muller en un informe “Colombia comenzó su cuarentena en la última semana de marzo, ni temprano ni tarde en comparación con el resto de Latam. Pero a partir de abril, ha avanzado relativamente más rápido en el camino de la reapertura” “En comparación con el resto de los países de América Latina, un aspecto que diferencia la estrategia de reapertura de Colombia es la discreción que se otorga a las autoridades locales/municipales. Por lo tanto, si hay un resurgimiento de casos, es poco probable que Colombia regrese a una cuarentena nacional completa, sino más bien de manera focalizada” Sin embargo, desafortunadamente, esto está sucediendo ahora en Bogotá, que representa casi 1/3 del PIB Dado el endurecimiento de las restricciones en Bogotá, “estamos revisando a la baja el pronóstico del PIB para 2020 a -7,5% de -6,5%”



CIERRE ANTERIOR:

