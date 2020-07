30/07/2020 Cultura.- Elena Rivera, a la conquista del Nuevo Mundo en Inés del alma mía: "No voy a juzgar lo que pasó hace 500 años". Amazon Prime Video estrena este viernes 31 de julio 'Inés del alma mía', adaptación de la novela de Isabel Allende encabezada por Elena Rivera y Eduardo Noriega. Inés Suárez, una joven que pone rumbo al Nuevo Mundo y se enamora del conquistador Pedro de Valdivia, es la protagonista de esta ficción, que llega a la plataforma de streaming en un momento convulso en que las protestas y disturbios en Estados Unidos han desembocado en el derribo de varias estatuas de colonizadores españoles. CULTURA



Amazon Prime Video estrena este viernes 31 de julio 'Inés del alma mía', adaptación de la novela de Isabel Allende encabezada por Elena Rivera y Eduardo Noriega. Inés Suárez, una joven que pone rumbo al Nuevo Mundo y se enamora del conquistador Pedro de Valdivia, es la protagonista de esta ficción, que llega a la plataforma de streaming en un momento convulso en que las protestas y disturbios en Estados Unidos han desembocado en el derribo de varias estatuas de colonizadores españoles.



"Son códigos morales distintos. No voy a entrar a juzgar lo que se hizo hace 500 años. La guerra era el día a día", valora Rivera en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación de la serie. Para la actriz tanto Inés como Pedro de Valdivia "son dos personajes cuyo motor de cara al Nuevo Mundo era ser mejores, tanto una cultura como otra", explica.



Parte del rodaje tuvo lugar en 2019 en Chile en plena oleada de manifestaciones. "Esas protestas derivaron en señalar a conquistadores como los causantes de todos los males", relata Noriega. "En Estados Unidos han pintado estatuas de Cervantes. A mí me parece todo un delirio", lamenta, y agrega que la historia debe ser juzgada "desde el punto de vista de la época".



El actor da vida a Pedro de Valdivia, que llegará a Chile para enfrentarse a los indios Mapuches. "Hay que entender lo que eran las guerras en aquella época. Esta serie retrata muy bien ese tiempo, retrata muy bien la consideración por parte del mundo occidental de los indígenas como un ser inferior", afirma. Además el intérprete destaca que tanto su personaje como el de Inés "son muy sensibles y capaces de empatizar con personas del otro continente y no considerarlos inferiores".



"Está muy bien retratada esa época en la que hay un español que en ocasiones asesinaba, maltrataba y violaba incluso gratuitamente, y había otros españoles que no lo veían así", esgrime.



REFLEJO DE LA CRUELDAD HACIA LA MUJER



El cambio de paradigma ético también se refleja en 'Inés del alma mía' en el tratamiento de la figura femenina, ya que la protagonista debe hacer frente a numerosos obstáculos antes de embarcarse en una aventura hasta entonces prohibida para la mujer. Rivera lanzará en 2021 Alba, una serie para la que ha tenido que rodar una escena de una violación grupal y que le recuerda que el machismo sigue tan vigente como en los tiempos de 'Inés del alma mía'.



"Tienes que contar lo que ocurría y, desgraciadamente, sigue ocurriendo", dice. "Hay que acercarse a la realidad lo máximo posible. No es cómodo de rodar, son situaciones violentas, pero todo está siempre dentro de unos códigos. Todo lo pactas hasta que queda lo más cruel posible, porque hay que recrear esa crueldad hacia la mujer", argumenta.



"Inés rompe con todo para trazar su propio camino. Además Pedro de Valdivia, enamorándose de ella y aceptando que se enrole en la expedición, rompe con muchos tabúes", añade Noriega.



ISABEL ALLENDE SALTA A LA PEQUEÑA PANTALLA



Isabel Allende lanzó 'Inés del alma mía' en 2006, una novela que reabre la herida de la conquista española pero sin descuidar la trama central amorosa. "No se puede pretender hacer lo mismo que el libro. La literatura tiene unas herramientas, unas descripciones, que solo pueden estar en el libro", advierte Noriega.



Pese a la exigencia que supone enfrentarse a una obra ampliamente conocida, el actor destaca los "maravillosos paisajes" y subraya que el equipo de la ficción ha seguido prácticamente el mismo recorrido que los personajes. "Nosotros no podemos entretenernos en descripciones, tenemos que ir a la acción. Si te ha gustado el libro, creo que es apasionante ver esta representación", agrega. "El hecho de que haya tanta gente con esa expectación para ver cómo lo hemos recreado es lo maravilloso, poder ver qué opinan, que se abra un debate", considera Rivera.



Benjamín Vicuña, Enrique Arce y Carlos Bardem completan el reparto de Inés del alma mía, que estrena sus ocho capítulos en Amazon Prime Video este viernes 31 de julio.