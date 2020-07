Coronavirus.- Países Bajos impone el uso de la mascarilla en partes de Ámsterdam y Rotterdam por el aumento de casos

13/03/2020 Pasajeros con mascarilla en el Aeropuerto de Schiphol, enla capital de Países Bajos, Ámsterdam, durante la pandemia de coronavirus POLITICA INTERNACIONAL Paulo Amorim/VW Pics via ZUMA Wi / DPA



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Las ciudades neerlandesas de Ámsterdam y Rotterdam han anunciado este jueves que el uso de mascarilla será obligatorio en espacios públicos de varios barrios céntricos a partir del 5 de agosto, a raíz de un incremento de los casos de coronavirus en ambas localidades.



Las autoridades de la capital han indicado que todas las personas mayores de trece años tendrán que usar la mascarilla en De Wallen, la zona de la ciudad en la que está en Barrio Rojo, además de las calles comerciales de Kalver y Nieuwendijk.



Asimismo, será obligatoria en Plein '40-'45 y Albert Cyups, donde se encuentran dos de los mercados más populares de la ciudad neerlandesa, tal y como ha recogido el portal de noticias NLTimes.



"Estas son zonas de gran actividad y donde otras medidas han tenido un efecto insuficiente o han provocado efectos económicos no deseados", ha explicado la Región de Seguridad de Ámsterdam en un comunicado.



En esta misma línea se han expresado las autoridades de la ciudad portuaria de Rotterdam, que han afirmado que la obligatoriedad de la mascarilla afectará a los distritos comerciales de Coolsingel, Lihnbaan, Meent y Nieuwe Binnenwegplein.



Por otra parte, la medida afecta igualmente a las personas que acudan a los centros comerciales Alexandrium y Zuidplein, así como a los mercados populares de Afrikaanderplein, De Binnenrotte y Visserijplein. Aquellos que no cumplan la medida tendrán que pagar una multa cuyo montante aún no ha sido especificado.



Las autoridades neerlandesas han confirmado hasta la fecha 54.249 casos de coronavirus, con 6.166 fallecidos a causa de la COVID-19, según datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins y publicados a través de su página web.