Coronavirus.- La OMS advierte a los jóvenes sobre el riesgo del COVID-19: "No son invencibles. Pueden morir"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido a los jóvenes sobre el peligro del virus del COVID-19, pese a que afecte más a los mayores.



"Lo hemos dicho antes y lo volveremos a decir: los jóvenes no son invencibles. Los jóvenes pueden ser infectados, los jóvenes pueden morir y los jóvenes pueden transmitir el virus a otros", ha recordado rotundamente este jueves en rueda de prensa.



Por eso, ha recordado a los jóvenes que "deben tomar las mismas precauciones para protegerse a sí mismos y proteger a los demás que todos los demás". "Pueden ser líderes. Deberían ser líderes y conductores del cambio", ha instado.



En este sentido, ha recordado que, aunque las personas mayores corren un mayor riesgo de padecer enfermedades graves, las personas más jóvenes "también corren ese riesgo". "Uno de los retos a los que nos enfrentamos es convencer a los jóvenes de este riesgo. Las pruebas sugieren que los picos de casos en algunos países se deben en parte a que los jóvenes bajan la guardia durante el verano del hemisferio norte", ha insistido.



Tedros ha señalado que "la pandemia no significa que la vida tenga que detenerse", pero ha pedido proteger "especialmente a los que tienen mayor riesgo de contraer el COVID-19", entre ellos los mayores que viven en residencias.



"En muchos países, más del 40 por ciento de las muertes relacionadas con el COVID-19 se han vinculado a centros de cuidados a largo plazo, y hasta el 80 por ciento en algunos países de altos ingresos", ha recordado. Por ello, la OMS ha publicado hoy un informe sobre la prevención y la gestión de COVID-19 en los centros de atención a largo plazo de mayores.



Además, Tedros también ha anunciado la creación de un Grupo de Asesoramiento Técnico sobre Conocimientos y Ciencias del Comportamiento para la Salud. "Esto amplía y profundiza la labor actual de la OMS en materia de ciencias del comportamiento, y apoyará nuestro trabajo para ofrecer un asesoramiento sanitario que no solo sea más sólido, sino también más eficaz", ha explicado.



El grupo de asesoramiento técnico está integrado por 22 expertos externos de 16 países, con conocimientos especializados en esferas como la psicología, la antropología, la promoción de la salud, la neurociencia, la economía del comportamiento y la comercialización social, entre otras. Este nuevo grupo asesorará a la OMS sobre cómo aumentar y mejorar el uso de las ciencias sociales y del comportamiento en una serie de áreas de la salud, incluyendo COVID-19. "Por eso la ciencia del comportamiento es tan importante: nos ayuda a entender cómo la gente toma decisiones, para que podamos apoyarlos a tomar las mejores decisiones para su salud", ha concluido.