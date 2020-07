Coronavirus.- La Cámara de Representantes de EEUU hace obligatorio el uso de la mascarilla para todos sus miembros

28/07/2020 28 July 2020, US, Washington: US House Speaker Nancy Pelosi arrives for a meeting with US Secretary of the Treasury Steven Mnuchin and White House Chief of Staff Mark Meadows (not pictured) at the US Capitol, to discuss the next Coronavirus relief bill. Photo: Michael Brochstein/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Michael Brochstein/ZUMA Wire/dpa



La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha anunciado este miércoles que el uso de mascarilla en el edificio será obligatorio para todos sus miembros y personal, con el objetivo de evitar eventuales contagios de coronavirus.



"Los miembros y el personal tendrán que llevar mascarilla en los pasillos de la Cámara de Representantes", ha informado Pelosi, que ha precisado que los legisladores pueden retirársela cuando estén hablando, según ha informado la cadena de televisión CNN.



Así, miembros de la cámara baja estadounidense y su personal no podrán entrar en las instalaciones si no portan esta herramienta, que ha demostrado ser efectiva para evitar la propagación de la COVID-19.



Estados Unidos experimenta una encendida polémica en torno al uso de mascarillas mientras el país ha superado ya las 150.000 muertes a causa de la COVID-19 y los 4,4 millones de casos confirmados.



Ante la falta de una orden a este respecto emitida por la Administración del presidente, Donald Trump, y el escepticismo del que ha hecho gala el mandatario respecto a esta medida preventiva, los gobernadores de los estados estadounidenses gestionan este asunto ellos mismos.



Así, en estados como Alabama, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Kansas, Kentucky, Luisiana o Maine ya es obligatorio llevarlas en público, mientras otros no se inclinan por regular su uso.



Además, la cara más visible de la lucha contra el coronavirus en la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha recomendado encarecidamente su uso, igual que otros expertos en la materia.