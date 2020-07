Compositor mexicano Rubén Salazar decide pisar al frente del escenario

Fotografía cedida por AfinArte que muestra al compositor mexicano de música regional Rubén Salazar, autor de temas de gran repercusión como "Otra Borrachera" de Gerardo Ortiz o "De ti me enamoré" de banda El Recodo, y quien se decidió a plantarse al frente de los escenarios con su disco "Tiempo de celebrar". EFE/ AfinArte SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 30 jul (EFE).- El compositor mexicano de música regional Rubén Salazar, quien es autor de temas de gran repercusión como "Otra Borrachera" de Gerardo Ortiz o "De ti me enamoré" de banda El Recodo, se decidió a plantarse al frente de los escenarios con su disco "Tiempo de celebrar".

Con diez canciones principalmente de amor y desamor, todas de la autoría del joven compositor de Los Mochis, en el noroccidental estado de Sinaloa, este álbum simboliza el atrevimiento de Salazar de poner voz a sus propios temas, un momento que por fin llega después de haber buscado la ocasión perfecta.

"Yo inicié como compositor mostrando mis temas y para mostrar mis temas necesitaba hacer maquetas para enviárselas a los artistas. Conocí a Jorge Gaxiola (vocalista y acordeonista de la agrupación Voz de Mando) y le empecé a mostrar temas pero le gustó mi música y decidimos hacer un disco", detalló el artista en entrevista con Efe.

Fue en ese momento que nació el proyecto de Rubén Salazar, con el que, empujado por el también productor Gaxiola, se decidió a ser el protagonista de sus propias composiciones dando su toque añejo y cercano a la música de banda más tradicional con un sonido ronco y unas letras muy poéticas.

EL MOMENTO ADECUADO

Cercano a la música desde la adolescencia, Salazar siempre había contemplado la opción de sacar un disco pero no había encontrado la oportunidad. Ahora se siente apoyado y, asegura, los números prueban que poco a poco está logrando darse a conocer apenas un par de semanas después de haber publicado "Tiempo de celebrar".

"Estamos trabajando para que la gente conozca mi música, para poder hacer conciertos después de la cuarentena. Vienen colaboraciones con otros artistas, estamos preparando muchas sorpresas y más música para cada vez crecer mas como cantante cantautor", concretó.

Y es que una de las claves para poder tener una carrera prolífica es conocer a las personas adecuadas, algo que, gracias a sus cotizadas composiciones, Salazar ha ido consiguiendo a lo largo de su corto pero exitoso recorrido como compositor.

Muchos de sus compañeros y amigos del gremio como Gerardo Ortiz o Christian Nodal han dado apoyo a través de redes sociales al trabajo del sinaloense ayudándole a llegar a más público.

"Todos los artistas me han apoyado a la hora de sacar algún tema y han recomendado mi música. Estoy muy agradecido con ellos y vienen sorpresas, duetos... estén pendientes en redes sociales", manifestó el autor.

Salazar se muestra emocionado ante esta nueva etapa en su carrera y dispuesto a defender su música, que bebe directamente de la tradición de este género que, aunque tuvo una época de decadencia, vuelve a estar en lo más alto desde hace algunos años gracias al trabajo de jóvenes como Salazar.

"La música la veo muy universal, respeto todos los géneros y me encantan. Cada uno tiene su estilo pero al final del día es música, nos enriquece con diferentes sonidos y letras", defendió, a la vez que consideró que hacen falta nuevas voces y nuevos estilos para que el público abrace la música y decida con qué quedarse.

Salazar invitó a los amantes de la música a que escuchen sus canciones, tanto las de este nuevo disco en el que por primera vez puso su voz, tanto como de los temas que compuso para otros artistas.

Ante este nuevo horizonte en su futuro, el cantautor admitió que a veces "es un poco difícil desprenderse" de sus composiciones, pero recordó que hay tiempo para todo y que la música es tan extensa que se puede quedar con los temas que más le gustan y colaborar con otros artistas para crear letras y melodías que les gusten a ellos.

