Coca-Cola ofrecerá Topo Chico con alcohol en América Latina

(Bloomberg) -- Coca-Cola Co. se está adentrando en el mercado de bebidas alcohólicas con una versión de su popular agua mineral Topo Chico.

La gigante de los refrescos, que aspira a ser una “compañía de bebidas total”, dijo que ofrecerá Topo Chico Hard Seltzer en “ciudades seleccionadas” en América Latina a finales de este año. Coca-Cola citó la popularidad de Topo Chico en cócteles y bebidas mezcladas. La compañía también confirmó a Bloomberg News que planea ofrecer el producto en EE.UU. en 2021.

La marca mexicana, que se ha elevado a estado de culto en Estados Unidos, ha ayudado a Coca-Cola a proporcionar su propio producto para capturar el mercado de rápido crecimiento de bebidas gaseosas sin azúcar. La versión con alcohol será la primera expansión de Coca-Cola en ese mercado desde que comenzó a vender una bebida alcohólica en lata en Japón en 2018.

La compañía con sede en Atlanta quiere diversificar su cartera de bebidas a medida que los consumidores migran lejos de los refrescos azucarados. El director ejecutivo, James Quincey, ha reconocido que la compañía tardó en avanzar en la tendencia del agua carbonatada, ejemplificada por LaCroix de National Beverage Corp. y Bubly de PepsiCo Inc.

Mientras tanto, las bebidas refrescantes con alcohol también han disfrutado de una ola de popularidad, con bebidas como White Claw, que se están ganando a los consumidores que desean una forma baja en calorías y no demasiado dulce de beber. Boston Beer Co., el fabricante de Samuel Adams, señaló su Truly HardSeltzer como un motor del crecimiento de las ventas cuando reportó ganancias la semana pasada. Mientras tanto, Molson Coors Beverage Co. se prepara para lanzar su propia línea llamada Coors Seltzer.

Nota Original:Coca-Cola to Offer Alcoholic Topo Chico in Latin America, U.S.

