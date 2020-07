Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Solicitudes iniciales de beneficio por seguro de desempleo, resultados de firmas de tecnología y aumentos de casos de covid-19.

Revisión de datos

Los economistas encuestados por Bloomberg esperan que las solicitudes iniciales de beneficio por seguro de desempleo de hoy sean de alrededor de 1,4 millones, en línea con el total de la semana pasada, que fue el primer aumento desde marzo. Por su parte, es probable que las solicitudes continuas se mantengan sobre los 16 millones. Los datos se dan a conocer a las 8:30 a.m., hora del este, junto con la primera mirada al PIB del segundo trimestre que, según las proyecciones, mostrará una caída anualizada de 34,5%, la mayor contracción de la que se tenga registro desde la década de 1940. Ya esta mañana Alemania informó de una contracción récord de 10,1% en el trimestre.

Resultados del sector de tecnología

Después de que sus líderes pasaran el día de ayer defendiéndose en frente de legisladores en el Congreso, Alphabet Inc., Apple Inc., Facebook Inc. y Amazon.com Inc. se enfrentarán hoy a sus inversionistas, ya que las compañías más grandes de tecnología darán a conocer sus resultados tras el cierre de los mercados. Se espera que Amazon informe un gran aumento en sus ingresos como resultado de la pandemia, mientras que Apple ofrecerá una actualización de sus servicios más nuevos, como TV+. A Alphabet y Facebook probablemente no les irá tan bien, ya que el gasto en publicidad digital disminuyó en el trimestre. También es un gran día para los resultados de compañías petroleras: tanto Royal Dutch Shell Plc como Total SE sorprenderán al mercado informando resultados en un trimestre donde los precios del crudo se volvieron negativos.

Cifras récord de muertes

La cifra de muertes por covid-19 superó las 150.000 en Estados Unidos luego de que Texas, Florida y California reportaran un número récord de muertes diarias. Alemania está experimentando un nuevo aumento en los casos y Tokio informó un nuevo máximo en su número de contagios. Autoridades de salud que se preparan para una nueva avalancha de casos cuando termine el verano están alarmadas por lo que está sucediendo en Australia mientras se acerca el invierno. El daño económico y sanitario de la crisis en EE.UU. podría dar paso a un proyecto de ley provisional del Congreso para extender el seguro federal de desempleo y las protecciones contra los desalojos mientras demócratas y republicanos mantienen posturas muy distintas sobre un paquete de estímulo completo.

Caída de los mercados

Las continuas preocupaciones sobre el coronavirus y algunos decepcionantes resultados han ayudado a bajar los índices bursátiles del mundo durante la mañana. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó 0,2%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un descenso de 0,6% ante informaciones de posibles nuevas restricciones. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó 1,2% a las 5:50 a.m., en el día con más informes de resultados en lo que va de este año. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura a la baja antes de los datos de las solicitudes iniciales y el PIB, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,558% y el oro caía.

También hoy…

Además de los datos que se darán a conocer a las 8:30 a.m., se informará sobre la confianza de los consumidores en EE.UU. a las 9:45 a.m. Las conversaciones sobre el estímulo continúan en Washington, y ahora se les exige a los miembros de la Cámara el uso de mascarillas mientras están en el lugar. La NASA lanzará un rover a Marte. Además de las grandes firmas de tecnología, Ford Motor Corp., Gilead Sciences Inc., Eli Lilly & Co., Procter and Gamble Co., DuPont de Nemours Inc., Newmont Corp. y Kraft Heinz Co. se encuentran entre una gran cantidad de compañías que darán a conocer sus resultados hoy.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.